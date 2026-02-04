穿くだけで「脚長・細見え」スタイルよく着回せる「動ける美脚パンツ」

クセがないことで何にでも合う、装飾性を省いた黒にはオシャレを楽しむ余白があるから。気になる新しさ、理想のスタイルバランス、少し凝ったアレンジまで。多くを求められる細身の黒パンツを起点にスタイリングパターンを拡大。







「スラックス見えする」硬派なイージーパンツ

【着回すパンツ】

黒ストレッチパンツ／TSURU By MARIKO OIKAWA



センターシームやフロントジップにより、キレイめパンツのような品格が。どんなトップスを合わせてもケンカしないスマートな見た目とは裏腹に、走れてしゃがめる抜群の伸縮性。暑さが気になるときは湿気をとり除き、寒いときには暖かさをキープする機能素材。ヒップ部分にポケットを設置。







パンツとブーツを一体化させて

ピンクのボアを辛口仕立てに



黒パンツのスマートさを引き立てるように、ロングブーツにIN。ストイックなボトムラインのおかげで、ボリューミィなボアを冷静に試せる。ブルゾンの前は閉めてコンパクトに仕上げると、真逆のテイストMIXもすんなり整う。バッグは白を選び、抜け感を意識。







クリーンな黒だけで完結した

好感度の高いマニッシュルック



ワードローブの軸となる細身の黒を組み合わせて、ワークシーンに向くまじめな面持ちに。隙のない装いは、タートルネックをくしゅっとさせて、さりげなくニュアンスづけを。ゴールドのネックレスをたらして黒一色の単調さを払拭。







