3日に放送されたTBS系「ラヴィット！」に、競馬界のスーパースターがサプライズ登場。お茶の間を驚かせた。

放送では司会の麒麟・川島明、田村真子アナウンサーの誕生日が祝われた。ビビる大木による「大木劇団 第17回公演 川島明主演『古畑任三郎』」と題された企画の中のこと。寸劇で古畑任三郎役になった川島が、事件現場で対面したのは昨季までロッテでプレーし、1月に引退表明した澤村拓一氏だった。

食い逃げ犯を探す中、捜査線上に澤村氏が浮上。だが、澤村氏は犯人ではなく、その後に容疑者として登場したのは競馬界のスーパースター・武豊騎手だった。

競馬ファンで知られる川島は、「おいおいおい！ダメだ、めちゃくちゃダメ。レジェンドになんということを！」と仰天。「あなたが犯人ですね」と問われた武は、「すみません。財布を忘れてしまって、急いで帰って馬に乗って戻ってきたところだった」と笑わせた。

武は川島にサイン入りの鞭をプレゼント。「変なことに使わないで」と言うと、川島が「やめてください。騎乗停止になりますよ」と答え、スタジオが笑いに包まれる一幕もあった。

X上の視聴者も騒然。「武豊でた！！！武豊！！！食い逃げの犯人だった！！！笑」「『食い逃げの武豊』なんて字面二度と見られないぞ」「ラヴィットは武豊に朝から何をやらせてんだwwwwww」「ラヴィットに武豊が出たってマジ？？フッ軽にも程がある」「食い逃げ犯、武豊www 朝からぶっ飛んでる番組だ笑」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）