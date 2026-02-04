「ChatGPTを使っていますか？」

そう聞かれて「はい、議事録の要約やメールの作成に使っています」と答えたあなた。

厳しいことを言うようですが、 その使い方はもう“古い”かもしれません。

2026年現在、生成AIを取り巻く環境は劇的に変化しました。2023年頃に流行した「魔法の言葉（プロンプト）を唱えればすごい答えが出る」という時代は終わりを告げ、今は「AIといかに文脈（コンテキスト）を共有し、仕事を代行させるか」というフェーズに突入しています。

今回は、AI活用がアップデートできていない方に向けて、今日から仕事に活かせる「新しいAIとの付き合い方」を提案します。

あなたのAI活用、止まっていませんか？

「時短」だけでは価値にならない時代

多くの人がAIを「便利な時短ツール」として使っています。

長文の要約、企画書のたたき台作成、コードの修正……。もちろん、これらは依然として便利です。しかし、これらは今や「誰もができる当たり前のスキル」になりつつあります。

単にタスクを処理するスピードが速くなっただけでは、本質的なビジネス価値を生み出しているとは言えません。「AIに何を入力するか」を工夫する段階から、「AIと共にどう成果を出すか」という視座の転換が必要です。

もしあなたが、毎回ゼロから「あなたはプロのマーケターです」とAIに役割を与え、必死に長い指示文を書いているなら、それは ガラケーで一生懸命メールを打っているのと同じ状態 かもしれません。

さらば、プロンプトエンジニアリング。「コンテキストエンジニアリング」の時代へ

かつて、AIから良い回答を引き出すための技術として「プロンプトエンジニアリング」が持てはやされました。しかし、2026年の今、その重要性は相対的に低下しています。モデル自体が賢くなり、曖昧な指示でも意図を汲み取れるようになったからです。

代わりに最重要スキルとなったのが「 コンテキストエンジニアリング 」です。

コンテキストエンジニアリングを構成する4つの要素

コンテキストエンジニアリングとは、単なる指示出しではなく、AIが適切なアウトプットを出せるための「環境」や「文脈」を設計する技術です。主に以下の4つの要素で構成されます。

1.前提知識（Background Knowledge）

プロジェクトの背景、商品スペック、ブランドガイドラインなど、タスクを実行する上で欠かせない基礎情報です。これを毎回説明するのではなく、ファイルとしてませたり、メモリーに保存しておくことで、AIは「言わなくても分かっている」状態になります。

2．システムプロンプト（System Prompts）

AIの「人格」や「振る舞い」を規定する根本的な指示です。「あなたは辛口の編集者です」「常に結論から述べてください」といったルールを定義し、AIの思考の土台を作ります。

3．パーソナライズ情報（Personalization）

ユーザー自身の職務、思考の癖、好みのフォーマット、NGワードなど、あなた固有の情報です。これを共有することで、AIは「一般的な正解」ではなく「あなたにとっての正解」を出せるようになります。

4．RAGによる情報検索（Retrieval-Augmented Generation）

社内Wiki、データベース、最新のWebニュースなど、AIの学習データに含まれていない外部情報を動的に参照させる仕組みです。これにより、社内固有の事情や最新トレンドに基づいた正確な回答が可能になります。

「毎回書く」のはもう卒業。ボットとワークフローで「仕組み」を作る

これらの要素を毎回手入力で行うのは非効率です。現在はツールを使って「コンテキストを固定・自動化」するのが主流です。

自分専用ボット（Gems / GPTs）の構築:

毎回「私は〇〇社の広報担当で……」と入力していませんか？ Geminiの「Gems」やChatGPTの「GPTs」を使えば、上記の「システムプロンプト」や「パーソナライズ情報」を事前に学習させた「専用チャットボット」をノーコードで作成できます。これを使えば、チャットを開いた瞬間から、文脈を理解した相棒と話ができます。

ワークフローツールによる自動化:

さらに進んだ活用として、Microsoft Copilot StudioやDify、Google AI Studioといったワークフローツールが注目されています。これらを使えば、「社内Wikiを検索し（RAG）」→「回答案を作成し」→「Slackに通知する」といった一連の流れ（ワークフロー）を構築できます。

プロンプトを毎回打ち込むのではなく、 「業務フローそのもの」にAIを組み込み、コンテキストを自動で参照させる。 これが最新のコンテキストエンジニアリングの実践形です。

「チャット」から「代行」へ。AIエージェントの衝撃

もう一つの大きな変化は、 AIエージェント（Agentic AI） の実用化と一般化です。

特に「Manus」のようなツールが登場したことで、高度なAIエージェントが誰でも気軽に使えるものになりました。

「方法を聞く」のではなく「やらせる」

これまでのAI活用はチャットボット形式が主流でした。しかし、今のエージェントはブラウザ操作もアプリ操作もこなします。

これまで:「競合調査の方法を教えて」「グラフを描くためのPythonコードを書いて」 これから: 「この業界の競合上位3社の最新動向をWebで調査し、比較表を作成して、スライドにまとめておいて」

Manusのようなエージェントを使えば、あなたは抽象度の高いゴールを示すだけ。あとはAIが自律的にWebブラウジングを行い、適切なツールを選んでタスクを完遂します。

もはやプロンプトを入れることすら面倒な時代。「操作」や「判断」を丸ごと委譲することが、2026年のAI活用の核心です。

今日から始める“古くない”AI活用法

では、具体的に今日から何を変えればいいのでしょうか？ 3つのステップを提案します。

STEP 1: 「専用ボット」を作ってプロンプト入力をやめる

まずは、GeminiのGemsやChatGPTのGPTsで「自分専用ボット」を作りましょう。

自分の職種、KPI、意思決定の基準 出力してほしいトーン＆マナー 「やってはいけないこと」のリスト

これらを一度設定してしまえば、以降は「いつものお願い」の一言で、文脈を理解した高品質なアウトプットが得られます。

STEP 2: ワークフローツールで「定型業務」を自動化する

次に、Copilot StudioやDifyなどのツールに挑戦してみましょう。

例えば「毎朝、特定のニュースサイトを巡回して要約を作り、チームに共有する」といったルーチンワークは、毎回指示するのではなく、ワークフローとして組み上げます。社内ドキュメント（RAG）と連携させれば、社内ルールに即した回答も自動化可能です。

STEP 3: 小さな「完結型タスク」をエージェントに任せてみる

そして、Manusなどのエージェントツールを使い、「メールの返信案作成から下書き保存まで」「お店の検索から予約フォームの入力まで」といった、複数の工程をまたぐタスクを任せてみてください。

最初は失敗するかもしれませんが、「どこまで任せられるか」の感覚を掴むことが、エージェント時代を生き抜く鍵になります。

おわりに

AIの進化は、「人間が楽をするため」のものではありません。「人間がより本質的な価値創造に集中するため」のものです。

プロンプトを工夫する時間に別れを告げ、専用ボットやワークフローで文脈を共有し、タスクを大胆にエージェントへ任せる。

2026年の今、あなたの「AI活用」のOSを、最新版にアップデートしましょう。