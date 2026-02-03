「はじめてのおつかい」を観たアメリカ人のリアルな反応。 「子供の単独行動」が“極端に制限”される理由
◆「14歳未満の子供を家に一人で残すことは違法」留守番に厳しい制限を設けるアメリカ
アメリカに住んでいると日本の文化は、アメリカでは到底実現できないと感じることが多い。そのうちの１つが、「子供の単独行動」だ。
日本では、大方の小学生は子供たちだけで登校する。都心では私立学校に通う子供が、見知らぬ大人に混ざって満員電車に揺られている。夕方は、子供だけで暗くなるまで公園で遊ぶ。塾に通う子供は暗くなっても１人で帰宅する。小学生だけで自宅で留守番することは珍しくない。以前と比べれば犯罪への警戒心が高まり、スマートフォンのアプリからの発信などで子供の居場所を把握する親は多くなったものの、日本の子供を取り巻くこうした環境に根本的な変化はない。都会と郊外の違いはあるものの、日本は治安がよく、子供だけで動き回ることができる。
こうした文化を象徴するのが、日本テレビ系列で1991年に放映がスタートした「はじめてのおつかい」という人気リアリティー番組だ。就学前の幼い子供が、親に頼まれて初めてお使いに行く姿をカメラが追う。道を間違えたり、寄り道したり、泣きべそをかきながら初めての買い物をやり遂げる姿は健気で、視聴者に共感と感動を与える。今年1月2日にも、新年の目玉番組としてゴールデンタイムに放送された。35年以上の長きにわたって親しまれる番組内容に疑問をはさむ声は、日本国内にほとんどない。
一方アメリカでは、こうした光景を目にすることはない。犯罪から子供達を守るため、もしくは「精神的、肉体的苦痛を与えない」という理由で、子供たちだけで行動することは、極端に制限されている。
少なくとも小学生は、両親か、両親から委託された付添人が学校に送り迎えするか、スクールバスの乗り場まで同伴する。公園で遊ぶ子供は多いが、その際、親はすぐそばにいる。子供だけで留守番をさせれば、危険にさらしたとして「児童虐待」を問われる。15の州では子供を１人きりで家にいさせることができる年齢が法令で決まっており、シカゴがあるイリノイ州は「14歳未満の子供を家に一人で残すことは違法」というガイドラインを定めている。
◆「小さい子供だけで外出は危なすぎる」……アメリカ人が人気番組に示した難色
’22年にネットフリックスが「Old Enough !」（ 「何かをするのに充分な年齢」という意）というタイトルで「はじめてのおつかい」の世界の配信を始めた。日米の暮らしの違いを知るには、これ以上のものはないとその時、アメリカ人の友人数人に「はじめてのおつかい」を見せようとした。知人のほとんどは大都市ニューヨークに在住で、いずれも、見る前から番組の設定に難色を示していた。
「小さい子供だけで外出だと？やめてくれ、危なすぎる」
「リアリティーショーはアメリカにはたくさんあるけど、そんなことを考える奴はいない」
驚きを超えたような反応ばかりで、中には「ナンセンスだ」と怒り出す知人さえいた。
何とか見せるところまでたどりつくと、楽しんでいたが、「東洋の変わった習わし」とみなし、現実味は持てなかった様子だった。
当時、アメリカの主要メディアも次々に「はじめてのおつかい」について取り上げ、大きな反響を呼んだ。ニューヨークタイムズは番組紹介の記事のほか、日本の文化論やアメリカの教育事情などを盛り込んだ別の記事を配信したほどだ。
アメリカ大手メディアの他の記事には、撮影場所は日本の地方であり、都会とは違う特殊な環境だからできることだ、というような指摘もあった。日本人としてはいささか首を傾げたくなるような分析で、自分たちにとって信じられない世界を、無理やり「特殊な環境」にはめ込んで説明しているように思えた。そのぐらい、「はじめてのおつかい」はアメリカ社会では考えられないものなのである。
