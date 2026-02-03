海外出張時の“移動問題”を解決！プレミアムな送迎サービスを展開するTBR Global Japanと業界大手のリロケーション・インターナショナルが提携
グローバル化が進む今、ビジネスパーソンにとって避けて通れないのが海外出張。しかし、見知らぬ土地での移動には、常に不安が付きまとう。
【写真】ビジネスの品格を支える「メルセデス・ベンツSクラス」などのプレミアム車両を採用
言葉の壁、不透明な料金体系、そして何より安全面のリスク。そんな海外での移動のストレスを解消するべく、英国発のプレミアム送迎サービスを展開するTBR Global Japan(以下、TBR社)と、国内外法人向けに赴任・移動支援を行うパイオニアのリロケーション・インターナショナル(以下、RI社)が、2025年11月より戦略的業務提携を締結。
世界規模で活躍する企業とビジネスパーソンを強力にバックアップする新体制が始動した。
■世界中のビジネスシーンを支えるTBR社の最高品質ハイヤーサービス
現在、日本企業の海外展開が加速する一方で、渡航先での移動に関する課題は深刻化している。現地での安全基準のバラつきや、日本語サポートの不足、さらに国ごとに異なる送迎会社の手配システムといった“手配の断片化”…。これらの問題は出張者の不安を煽るだけでなく、管理部門の大きな負担となっているようだ。
特に経営層やVIPの移動においては、万が一の事態が経営リスクに直結するため、極めて高い安全性と確実性が求められている。
こうしたニーズに応えるのが、世界120カ国以上、3000以上の都市にネットワークを持つTBR社だ。同社が提供するのは、単なる移動手段ではない。「メルセデス・ベンツSクラス」や「トヨタ アルファード」といったプレミアム車両をそろえるほか、国際基準の安全・ホスピタリティ教育を受けたドライバーが対応する仕組みだ。
また、最大1000万ポンドをカバーする搭乗者保険を備えており、セキュリティを重視するグローバル企業にとってこれ以上ない安心材料となっている。
■提携で実現する海外移動の“安全・効率・確実性”
今回のTBR社とRI社の提携のメリットは、TBR社による最高峰の送迎サービスがより身近に、そしてシームレスに利用可能となる点。
RI社が持つ広範な法人支援ネットワークと、TBR社のグローバルな送迎網が融合することで、日本にいながら世界各地の送迎手配を一元的にできるようになった。
窓口がひとつになることで手配側の負荷は大幅に軽減され、現地では24時間365日のサポート体制(日本語対応は平日9時〜18時)が整う。これにより、移動そのものが「リスク管理」と「ブランド体験」を両立した、付加価値の高い時間へと進化する。
今回の提携にあたり、TBR社 APAC地域 ゼネラルマネージャーのゲイリー・アウさんは、「RI社とパートナーシップが提携できたことを、大変喜ばしく思います。両社の強みが一体となることで、さらにお客様に合わせたグローバルニーズに応えられると考えています。シンガポール、⾹港、東京、タイ、上海といったアジア太平洋(APAC)地域に加え、⽶州、ヨーロッパ、中東にまたがるTBR社のオフィス連携により、世界中どこでもシームレスなサポートが整っているのが特長です。より快適で効率的、かつ包括的なサービス体験の提供を目指してまいります」とコメント。
海外出張や赴任における移動の質は、ビジネスの成否を分ける重要な要素。今回のTBR社とRI社の提携は、日本企業のグローバル力を支える新たなインフラとしての役割を担っていくことだろう。
