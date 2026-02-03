ロッテのサブロー監督（49）が、3日に初ブルペン入りしたドラフト1位の石垣元気投手（18）を絶賛した。

石垣は捕手を立たせたまま、直球のみ15球を投げた。

その投球を見守った新指揮官は「ひと言でいうと“バケモン”ですね」とした上で「(本人は)“7割くらいで投げた”と言っていましたが、立ち投げであれだけでも、やっぱりモノが違うなと思いました。あの体であの出力が出せるのが、凄いなと」と賛辞を並べた。さらに「（佐々木）朗希クラスかなと。パッと見そういう感じはしましたね」と24年までロッテでプレーしたドジャース投手と比較した。

今後の調整については「慌てずにしっかり体を作ってもらって、投げられる状態であれば投げればと思うし。こっちも慌ててはないので、自分のペースでやってほしいです」と語った。

石垣は投球後、「久しぶりで、ずっと投げたかったので、楽しく投げ終われたのでよかった」とコメント。点数をつけるとしたらという報道陣の問いに「70点ぐらいですかね」と自己評価。

「マウンドに慣れるのが一番の今日の目標だったので、そのために全力ではないですけど、7割ぐらいで。いい球がいっていたので、ブルペンに入る回数を増やして、100％の力感で投げれるようにやっていきたい」と話した。