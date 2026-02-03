ハーゲンダッツ ジャパン（東京都目黒区）が、ミニカップシリーズの新商品「ブリュレチーズケーキ」を、2月3日から期間限定で発売します。

【画像】やば…カリッカリ… コチラが「ブリュレチーズケーキ」ハーゲンダッツ新作です！ おいしそう！！（4枚）

同商品は、なめらかさとカリカリ食感のコントラストが楽しめるブリュレチーズケーキの味わいをハーゲンダッツ流にアレンジ。やわらかな酸味が特徴的な北海道産クリームチーズを使用し、ナチュラルチーズを使ったチーズソースを入れたチーズケーキアイスクリームに、ほろ苦いカラメルチップを組み合わせた一品です。

カラメルチップをアイスクリーム全体に混ぜ込むことで、どこを食べてもブリュレチーズケーキの味わいが楽しめます。

同社の開発担当者は、チーズケーキアイスクリームについて、「卵黄を多く配合することで、スイーツ感がありブリュレの焦げ感とも相性のよい味わいを表現しています」とコメント。カラメルチップについて、「アイスクリームとカラメルチップが互いに引き立てる絶妙なバランスにこだわり、20パターン以上の試作を重ねたうえで味わい・食感のベストバランスを実現しました」とこだわりをアピールしています。

希望小売価格は351円（税込み）です。