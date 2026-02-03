【凌ぐ】はなんて読む？きっと使ったことがある難読漢字！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「凌ぐ」はなんて読む？ 「凌」という漢字は、人の名前に使われていることがありますね。 人名として使われるケースでは、「りょう」と読んでいる例が多いです。 それでは、「凌ぐ」と書く場合にはなんと読むのでしょうか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「しのぐ」でした！ 凌ぐという言葉には、押し分けて前に進む、困難や苦境を耐えてなんとか切り抜ける、能力や程度が他を越えて上に出るといった意味があります。 「ピンチを凌ぐ」、「他社製品を凌ぐ傑作」などと使われますよ。 凌という漢字は音読みでは「りょう」、訓読みでは「しのぐ・しのぎ」と読まれています。 字の左側は氵（さんずい）ではなく、冫（にすい）になっているので注意が必要です。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部