BTSのSUGA（シュガ）が約4ヵ月ぶりにInstagramのフィードを更新し、話題を集めている。

【写真】BTS SUGA、4カ月ぶりのInstagram投稿【写真】BTS7人の2025年夏の集合ショット

■BTSシュガがMA-1ジャケットを羽織りクールにポーズ

SUGAはキャプションにハングルで「撮影」と記し、4枚の写真をアップ。グレーのMA-1ジャケットを羽織り、「撮影」と文字が書かれたトラックの前に立った。髪は少し空気を含ませてセットされ、SUGAはポケットに両手を入れてポーズを決めている。

1、3枚目は少し目線を外したショット。2、4枚目はカメラをじっと見つめており、全身ショットではすらりとしたプロポーションが引き立つ。4ヵ月前の投稿よりもさらに顔立ちがシャープになった印象を受けるが、3月に予定されているBTSのカムバックとワールドツアーに向け、調整を始めているのかもしれない。

撮影はグループかソロ活動の一環なのか明らかになっていないが、ファンの期待を高める投稿に「さらにかっこよくなった」「無条件でカッコいい」「お顔シャープになってる？」「仕上げてくるとこ本当にプロ」「髪長めのユンギさん、カッコイイ」「世界観もユンギさんもすべてがかっこいい」「イケ散らかしたユンギさん久しぶりすぎ」「Agust Dの新曲が出るなら楽しみすぎ」「なんの撮影だろう楽しみ」「撮影車両かな」「完全に仕上げてきてる」と様々な反響が起こっている。

■BTS J-HOPEが25年8月に公開した集合ショット