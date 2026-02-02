実業家の前澤友作氏が2026年2月1日にXで、「ちゃんと家族いないとこうなっちゃう」などとやゆされ、怒りをあらわにした。

発端となったのは、あるXユーザーが前澤氏主催のゴルフツアー「前澤杯 MAEZAWA CUP」のラウンドガール募集の広告について、「いい歳してほんとしょーもないことしてんな」「ちゃんと家族いないとこうなっちゃうのかな」と批判したこと。

前澤氏はXでこのポストを引用し、「しょーもないのはこういうポストする君だよ」と苦言。「誰が家族いないって？子供3人いるし、自分の両親も元気だよ。ちなみに昨日うちの親父の誕生日な」と反論し、「家族に謝れ」と厳しく反応した。

このユーザーはこのポストに対して謝罪したものの、「ご家庭の意味だったのですが、書き方悪かったです」「日本を代表する大富豪が、若い女の子集めのオーディションって、、と思ってしまったのは事実です」とポストの意図を説明した。

これに対し、前澤氏は再び引用で、「家庭だったら誹謗してもいいの？家庭があったり、大富豪だったらゴルフ大会のオーディションをしちゃダメなの？」と改めて反論した。

また、「『若い女の子集め』」って特に年齢制限もない一生懸命なラウンドガールのことを君は馬鹿にしてんの？」と問いかけ、「君の問題は書き方とかじゃなくて、他の部分にあることに気づけない？」と応じていた。

このポストに前澤氏の元には、「じゃあ貧乏独身ならOKなの？ ロジック崩壊してるの気づいてほしい」「上から目線の差別がホント多いな」という声が集まっていた。