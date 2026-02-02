食楽web

地球環境に配慮したサステナブルなロールパンブランド『planet rolls』。「アレルギー、スタイル、国籍などのボーダーを超えて、みんなでテーブルを囲む楽しさとおいしさを届けたい」という思いから、冷凍商品としてオンラインで販売しています。

製造工程では100％再生可能エネルギーを使用したり、パッケージにはFSC認証紙を採用したり、おいしさと環境配慮をしっかり両立した、人にも地球にもやさしいパンを提案する今注目のブランドです。

その第一弾商品として登場した冷凍シナモンロールをお取り寄せしてみました。プラネット感のある袋を開けると、ワクワクするデザインのボックスが登場。中からは、冷凍のシナモンロールが6個、ころんと顔をのぞかせます。

このシナモンロールは、「地球を笑顔で満たし、素敵な環境を創造する」というパーパスを掲げる「大泉工場」のプラントベースカフェ『1110 CAFE/BAKERY』で不動の人気を誇る「ザ・シナモンロール」を原点に開発されたものだとか。

食べ方はとても簡単。電子レンジで加熱（500Wで60秒 / 600Wで40秒）するだけで食べごろに。解凍が進むにつれて、甘くスパイシーなシナモンの香りがふわっと広がります。

国産小麦「ゆめちから」と、自社敷地に咲く桃の花から採取した花酵母で発酵させた生地は、ふんわり軽やか。たっぷりとまとったシナモンも、見るからに食欲をそそります。生地の底は粗糖でキャラメリゼ。カリッと香ばしい食感がアクセントになっています。

原料には、卵、牛乳、バターなどの動物性食材は使わず、乳化剤や保存料などの添加物も不使用。オーガニック栽培をはじめとしたナチュラルな素材のみを厳選していますので、ギフトとして安心して贈ることもできます。

サステナブルなお取り寄せスイーツとして、ぜひ覚えておきたい一品です。

（撮影・文◎岩井なな）

●DATA

planet rolls

https://planetrolls.com/