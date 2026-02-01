不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が警鐘！『福岡で不動産投資！利益を出したい投資家が〇〇エリアの物件を絶対に買ってはいけない理由について教えます！』
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、自身のYouTubeチャンネルで『福岡で不動産投資！利益を出したい投資家が〇〇エリアの物件を絶対に買ってはいけない理由について教えます！』と題した動画を公開した。地価上昇が続く福岡において、個人投資家はどのような視点でエリアを判断すべきかが語られている。
近年の福岡は人口流入が続き、成長都市として注目を集めてきた。一方で木村氏は、天神ビッグバンをはじめとする再開発が進んだ結果、中心部の価格はすでに高水準に達していると指摘する。博多はビジネス街、天神は若者が集まる商業地、中洲は繁華街という役割を持ち、いずれもブランド性が強いエリアであるが、利益を積み上げる投資には向かないと断じる。
動画後半のアフタートークでは、この考え方が福岡特有のものではない点にも触れられた。大阪では大阪駅周辺や難波、名古屋では名古屋駅周辺といった再開発エリアが同様に高価格化しており、将来の値動きが読みづらい状況にあるという。木村氏は、こうした場所での投資は株式の短期売買に近く、安定した収益を狙う投資とは性質が異なると説明する。
一方で名古屋については、市内でもエリアによって状況が異なり、条件次第では投資余地が残る可能性があるとも述べている。この比較を通じて、木村氏は「都市名」ではなく「価格水準と需要構造」で判断する重要性を強調する。動画は、福岡に限らず都市部投資全般を考える上で、冷静な視点を整理する材料となる内容である。
チャンネル情報
会社員から24棟家賃年収5000万円を実現し独立。現さくらいふ株式会社 代表取締役。他4社経営。不動産投資歴は15年、主催する不動産投資セミナーは［5年で10000人]が受講。唯一無二のスキルをもつ業界の有名講師・きむ兄（木村 洸士）が不動産投資を志す方に役立つ情報をお伝えしていきます！