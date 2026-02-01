この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏が倒産急増を再定義！『過去最悪の倒産件数を叩き出した日本企業、それでも景気回復の見込みがある理由を解説』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

実業家のマイキー佐野氏が、自身のYouTubeチャンネル「マイキーの非道徳な社会学」で『過去最悪の倒産件数を叩き出した日本企業、それでも景気回復の見込みがある理由を解説【マイキー佐野 経済学】』と題した動画を公開した。2025年の企業倒産件数が12年ぶりに1万件を超えたというニュースは、一般には景気悪化の象徴として受け止められがちだが、佐野氏はこの数字を別の視点から捉えている。



動画で示されたデータによれば、2025年の倒産件数は1万261件に達した。一方、佐野氏が重視するのは件数そのものではなく負債総額の変化である。倒産企業の負債総額は前年から約30%減少しており、大企業の連鎖破綻ではない。主に経営体力の弱い中小・零細企業が市場から退出している構図が浮かび上がる。



その要因として挙げられるのが、コロナ禍の資金供給によって延命してきたゾンビ企業の存在である。生産性が低く、成長投資につながらない企業が残り続けることは、産業全体の効率を下げる。返済開始の局面で倒産が増えた現状について、佐野氏は経済の新陳代謝が表面化した結果だと説明する。



また、倒産とは別に休廃業や解散を選んだ企業が約6万件と過去最多となった点にも言及する。その約6割は資産超過であり、経営破綻ではない。後継者不足や将来不安から、余力のあるうちに事業をたたむ判断が増えている実態が示される。



佐野氏は、経済成長を支える要素として資本投入、労働投入、TFPを挙げ、TFP向上には産業の新陳代謝が不可欠だと解説する。ジョセフ・シュンペーターの「創造的破壊」を引き合いに、企業倒産の増加は長期的な成長局面の前段階として繰り返されてきた現象だと語る。



現在の日本で進む企業の退出は、長期停滞が続いた経済構造を組み替える過程にある。倒産件数という数字だけでは捉えきれない変化が進行していることを、今回の動画は統計と理論の両面から示している。