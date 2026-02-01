パイシートで「ベーコンエピ」を作ってみた！ サクサクのパイのバター感とベーコンとチーズの組み合わせが“罪深い美味しさ”に

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『ベーコンエピ風パイ【ナースロボ】』という物体Ｂさんの動画です。

寒いので冷蔵庫にある食材で何か作りたい、という物体Ｂさんが取り出したのはパイシート。お菓子作りに使った残りだそう。

次に取り出したのは立派なベーコン。無心でスライスします。

続いてパイシートを伸ばします。具体的には「助さん格さんもういいでしょう」ってぐらいの厚さと物体Ｂさん。紋所が目に入るくらいの厚さとも。印籠を見せるのは終盤なので、徹底的に延すということでしょうか。

パイシートをしっかり伸ばしたらブラックペッパーを全体に。

ベーコンを並べたらピザ用チーズを散らし、パルメザンチーズもかけたらクルクルと巻いていきます。

巻いたところで45度の角度でハサミを入れました。切れ込みを交互にすることで、ベーコンエピの名前の由来「麦の穂（フランス語でエピ）」の形にします。

卵黄を塗ったらゴマを散らしてオーブンへ。

ベーコンエピ風パイの完成です！

物体Ｂさんによると、シンプルな材料ゆえにバランスが崩れないとのこと。期待に応える優等生タイプの美味しさだとか。サクサクのパイのバター感とベーコンとチーズが絶妙な罪の味となっているそうです。

食べてみたくなったという方は、動画を参考にお試しください。コメントでのツッコミも動画を構成しているような、独特のテンポの良さが楽しいです。

視聴者のコメント