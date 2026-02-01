お腹の中からあったまる。材料入れてただ煮るだけ『大根と鶏ひきの簡単生姜スープ』
寒さが厳しい季節は、ぽかぽか温かいスープでほっとひと息。
大根のやわらかな甘みと、鶏ひき肉のうまみを味わえる、しょうが香る一杯。あっさり味で、食事を軽く済ませたい日や、胃を休めたいときにもぴったりです。材料も少なく、15分で手軽に作れますよ。
『大根と鶏ひきのしょうがスープ』のレシピ
材料（2人分）
大根……3cm（約150g）
鶏ひき肉……100g
〈A〉
しょうが……1かけ（約10g）
水……1と1/2カップ
鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ1/2
塩……小さじ1/2
〈B〉
酒……小さじ1
塩……少々
こしょう……少々
作り方
（1）大根は皮をむき、縦に幅5mmに切ってから幅1cmの短冊切りにする。〈A〉のしょうがは皮をむき、横に薄切りにする。ボールにひき肉と〈B〉を入れて混ぜる。
（2）鍋に大根と〈A〉を入れて強火にかける。煮立ったらひき肉を加え、菜箸でざっとくずす。中火にしてふたをし、大根が柔らかくなるまで10分ほど煮る。
あっさりしているのに、食べ終わるころにはしっかり満足。忙しい日や、体をいたわりたい日の定番スープにしたくなります。