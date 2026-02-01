お腹の中からあったまる。材料入れてただ煮るだけ『大根と鶏ひきの簡単生姜スープ』

寒さが厳しい季節は、ぽかぽか温かいスープでほっとひと息。

大根のやわらかな甘みと、鶏ひき肉のうまみを味わえる、しょうが香る一杯。あっさり味で、食事を軽く済ませたい日や、胃を休めたいときにもぴったりです。材料も少なく、15分で手軽に作れますよ。

『大根と鶏ひきのしょうがスープ』のレシピ

材料（2人分）

大根……3cm（約150g）

鶏ひき肉……100g

〈A〉

しょうが……1かけ（約10g）

水……1と1/2カップ

鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ1/2

塩……小さじ1/2

〈B〉

酒……小さじ1

塩……少々

こしょう……少々

作り方

（1）大根は皮をむき、縦に幅5mmに切ってから幅1cmの短冊切りにする。〈A〉のしょうがは皮をむき、横に薄切りにする。ボールにひき肉と〈B〉を入れて混ぜる。

（2）鍋に大根と〈A〉を入れて強火にかける。煮立ったらひき肉を加え、菜箸でざっとくずす。中火にしてふたをし、大根が柔らかくなるまで10分ほど煮る。

あっさりしているのに、食べ終わるころにはしっかり満足。忙しい日や、体をいたわりたい日の定番スープにしたくなります。

（『オレンジページ』2026年2月2日号より）