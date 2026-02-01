【TTFC】『ゴジュウジャー』第48話補ジュウ計画！ 竜子姐さんフォーエヴァー！
TTFCオリジナル『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』の大人気キャラクター、【竜子姐さん】がまたもや登場！ 本日2月1日（日）放送『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の第48話「覚悟の世直し！厄災の風の中で」を補ジュウする「竜子姐さんフォーエヴァー」を会員見放題配信。これまでの未公開カットも補ジュウ！ さらに、今回寄せられたお便りで初めて知る衝撃の事実とは！？
指輪争奪戦の前回大会覇者、熊手真白。そんな彼の決死の覚悟を描くテレビシリーズ本編第48話「覚悟の世直し！厄災の風の中で」を補ジュウするため、 ”熊手推し” の竜子姐さんが懺悔室に3度目の登場。
TTFC会員が "グッときた" シーンを選ぶ「東映特撮ファン大賞2025」にて、『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』から唯一ノミネートを果たした番組イチ（！？）の人気者、竜子姐さん。惜しくも大賞を逃した竜子姐さんが次回の「ファン大賞2026」でリベンジを果たすため、これまでの未公開カットも補ジュウし、熱烈アピール！
そして、今回寄せられたお便りで初めて知る衝撃の事実に、竜子姐さんの反応は・・・？ 次回2月8日（日）は、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』テレビシリーズ本編最終話と連動する補ジュウ計画を配信となる。お見逃しなく！
＞＞＞竜子姐さんの場面カットをチェック！（写真8点）
（C）東映特撮ファンクラブ （C）テレビ朝日・東映 AG・東映
