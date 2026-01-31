『異世界のんびり農家』第2期、4月放送 新ビジュアル＆PV公開で追加キャスト発表
テレビアニメ『異世界のんびり農家』第2期が4月よりテレ東・BSテレ東・AT-Xで放送され、Prime Videoで国内見放題独占配信されることが発表された。併せて、新キャラクターも描かれた新規ビジュアルと新規カット初公開PV、追加キャスト、主題歌情報が一挙に解禁された。
【画像】やばそうなのに光ってる！『異世界のんびり農家2』PV場面カット
本作は、シリーズ累計600万部を突破した同名小説が原作。闘病の末に若くして命を落とした青年・火楽(ヒラク)が、神より“万能農具”を授けられて異世界へ転移し、前世の知識を活かしながら個性豊かな住人たちとともに「大樹の村」で新たな人生を築いていく、心温まるスローライフ・農業ファンタジー作品。
新規ビジュアルには、第1期に登場したキャラクラーに加え2期より登場するラッシャーシ、イグ、マム、グルーワルドといった新キャラクターたちの姿が描かれ、大樹の村がさらににぎやかさを増していく様子が表現されている。
PVでは、新規カットを多数使用し、大樹の村への新たな訪問者や新キャラクターの登場、再び動き出す村づくりの様子などが描かれ、異世界農家ライフ第二幕の幕開けをいち早く楽しめる映像に仕上がっている。
新キャストには、ラッシャーシ役を依田菜津、イグ役を和多田美咲、マム役を河野ひより、グルーワルド役を東内マリ子、ゴードン役を櫻井トオル、ナーフ役を中村源太、ロナーナ役を優木かな、ジュネア役を畑中万里江が務める。
また、主題歌は1期に続きOPはルールーシー＝ルー（CV.下地紫野）＆ティア（CV.洲崎綾）による「It’s a beautiful story」、EDは緋月ゆいによる「Sunny Steps」に決定。作品の温かな世界観をより一層引き立てる主題歌となっており、畑を耕し、種をまき、実りを迎える――そんな暮らしのリズムに寄り添ったナチュラルポップに仕上がっている。PV内では音源の一部が初解禁された。
さらに、シリーズ初のゲーム化となる『異世界のんびり農家 ドリーミーライフ』が事前登録1万人を達成。ゲーム事前登録をしたユーザー全員に特定のキャラがプレゼントされる。もらえるキャラ名については、事前登録10万人達成で公開予定となる。
【画像】やばそうなのに光ってる！『異世界のんびり農家2』PV場面カット
本作は、シリーズ累計600万部を突破した同名小説が原作。闘病の末に若くして命を落とした青年・火楽(ヒラク)が、神より“万能農具”を授けられて異世界へ転移し、前世の知識を活かしながら個性豊かな住人たちとともに「大樹の村」で新たな人生を築いていく、心温まるスローライフ・農業ファンタジー作品。
PVでは、新規カットを多数使用し、大樹の村への新たな訪問者や新キャラクターの登場、再び動き出す村づくりの様子などが描かれ、異世界農家ライフ第二幕の幕開けをいち早く楽しめる映像に仕上がっている。
新キャストには、ラッシャーシ役を依田菜津、イグ役を和多田美咲、マム役を河野ひより、グルーワルド役を東内マリ子、ゴードン役を櫻井トオル、ナーフ役を中村源太、ロナーナ役を優木かな、ジュネア役を畑中万里江が務める。
また、主題歌は1期に続きOPはルールーシー＝ルー（CV.下地紫野）＆ティア（CV.洲崎綾）による「It’s a beautiful story」、EDは緋月ゆいによる「Sunny Steps」に決定。作品の温かな世界観をより一層引き立てる主題歌となっており、畑を耕し、種をまき、実りを迎える――そんな暮らしのリズムに寄り添ったナチュラルポップに仕上がっている。PV内では音源の一部が初解禁された。
さらに、シリーズ初のゲーム化となる『異世界のんびり農家 ドリーミーライフ』が事前登録1万人を達成。ゲーム事前登録をしたユーザー全員に特定のキャラがプレゼントされる。もらえるキャラ名については、事前登録10万人達成で公開予定となる。