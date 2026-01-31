チロルチョコ×ザッハトルテ♡バレンタインに味わう本格派プレミアム一粒

バレンタインシーズンに向けて、チロルチョコから心ときめく新作が登場します。今回発売されるのは、ウィーンの銘菓として知られるザッハトルテをイメージしたプレミアムな一粒。チロルチョコならではの手軽さはそのままに、本格的な味わいと高級感を両立しています。自分へのちょっとしたご褒美にも、気軽に贈れるプチギフトにもぴったりな注目商品です♪

ザッハトルテの味わいを一粒に

チョコレートの中には、程よい酸味のアプリコットソースと、ザッハトルテ風味あんをイン。高粘度タイプのソースを使用することで、ザッハトルテ特有のずっしりとした食感を再現しています。

外側のパリッとしたチョコレートと、中の濃厚なあんのコントラストが楽しめる仕上がり。チョコレートとあんにはブランデーフレーバーを加え、深みのある味わいにまとめています。

※アルコール不使用

クラシカルで高級感あるデザイン

パッケージは、ザッハトルテ発祥の地であるオーストリア・ウィーンのホテルカフェをイメージ。大理石柄と赤を基調に、金文字をあしらったクラシカルなデザインが印象的です。

チロルチョコ“プレミアム”シリーズならではの特別感があり、バレンタインのプチギフトとしても手に取りやすい一粒に仕上がっています。

商品情報と発売スケジュール

商品名は「チロルチョコ〈ザッハトルテ〉」。価格は1個46円（税込参考価格）です。2026年2月2日（月）より全国で発売され、チロルチョコ公式オンラインショップでも同日より販売予定。

※お取り扱いのない店舗もあります。また、商品がなくなり次第、販売終了とさせて頂きます。季節限定商品のため、生産終了している商品も含まれます。

バレンタインに選びたい贅沢チロル

手軽に楽しめるチロルチョコで、本格的なザッハトルテの味わいを堪能できる注目の新商品。深みのあるチョコレートとアプリコットの酸味が重なり、満足感の高い一粒に仕上がっています。

特別な日のお供にも、さりげない贈り物にもおすすめ♡この時期だけの味わいをぜひチェックしてみてください。