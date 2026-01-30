ADAM at、自身主催屋外フェス＜ADAM FEST 2026＞出演者第一弾発表。THE CHERRY COKE$、ビレッジマンズストア初出演決定
ADAM atが、地元・浜松にて毎年開催している自身主催の屋外フェス＜ADAM FEST 2026＞の出演者第一弾を発表した。
2018年より＜INST-ALL FESTIVAL＞という形で開催され、2024年には名称を＜ADAM FEST＞に変更、2026年で8年目をむかえる、地元浜松・浜名湖ガーデン・パークにて2日間に渡り開催される屋外フェスティバル。
出演者第一弾として、過去出演経験のあるMAYSON’s PARTY、四星球、バックドロップシンデレラに加えて初出演となるTHE CHERRY COKE$、ビレッジマンズストアの計6アーティストが発表された。日程もこれまでの7月から5月に変更され、これまでの季節とはまた違う世界観となる＜ADAM FEST＞。今後も続々出演アーティストが発表される予定で、2月25日よりクラウドファンディングもスタートする。
◾️＜ADAM at Pre 「ADAM FEST 2026」 supported by Recruiting Management＞
日程：2026年5月30日（土）、31日（日）
開場10:30 開演11:30 入場無料！
▼出演者
ADAM at、MAYSON’s PARTY、THE CHERRY COKE$、四星球、バックドロップシンデレラ、ビレッジマンズストア
and more.
特設サイト：http://www.adamfest.com
◾️10th Anniversary Best Album 『The Creation of ADAM』
発売日：2025年1月29日（水）
作品形態：配信、CD（2枚組）
価格：4,400円（税込）
品番：VICL-66031〜2
配信リンク：https://jvcmusic.lnk.to/adamat_The_Creation_Of_ADAM
▼収録曲
ファン投票で人気の楽曲を中心に、新たに再レコーディングした楽曲を含む2枚組BEST ALBUM。
【Disc1】 INST盤
1.六三四 ニュー・レコーディング
2.MONOLITH
3.Echo Night ニュー・レコーディング
4.Clarice
5.OUTLAST
6.サイコブレイク ニュー・レコーディング
7.Oroppas ニュー・レコーディング
8.百物語
9.Karakusa Trick ニュー・レコーディング
10.Install ニュー・レコーディング
11.Spring Field
12.五右衛門 ニュー・レコーディング
13.Silent Hill
14.最終電車
15.カルラテン
16.韻と楼 ニュー・レコーディング
【Disc2】 Vocal盤
1.Silent World feat. KYONO, Ryu (Ryu Matsuyama)
2.定時で帰ろう feat. TOTALFAT
3.22時 feat. FRONTIER BACKYARD
4.Thanx God It’s Friday feat. EGG BRAIN
5.ケイヒデオトセ feat. Benji Webbe from SKINDRED
6.Happy Place feat. Grant Nicholas
7.Oi-Majika feat. セックスマシーン!!, GELUGUGU ニュー・レコーディング
8.サタデーナイトフルット feat. コヤマシュウ from SOOBIE DO
9.Your 7 Story feat. SECRET 7 LINE
10.シャイン☆センゲン feat. きのホ。
◾️ライブ・イベント出演情報
1月30日（金）愛知・新安城RADIOCLUB
2月6日（金）東京・八王子Match Vox
2月7日（土）千葉・柏PALOOZA
2月13日（金）京都・京都GATTACA
2月14日（土）兵庫・神戸太陽と虎
2月15日（日）静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA
2月15日（日）愛知・豊橋THE楽
2月21日（土）京都・ホ。フェス2026
2月22日（日）広島・広島CAVE-BE
2月28日（土）大阪・大阪GORILLA HALL
3月1日（日）東京・A.V.E.S.T project vol.19
3月22日（日）東京・SKA STREET2026
3月26日（木）北海道・函館club COCOA
3月27日（金）北海道・札幌PENNY LANE24
3月28日（土）静岡・磐田FMステージ
5月16日（土）ACO CHi LL CAMP2026
