元群馬県警警部補の大河原宗平氏が自身のYouTubeチャンネルで「【元群馬県警】警察の裏金を告発した結果、人生が一変した男」を公開した。動画では、警察組織内部に蔓延する裏金問題を実名で告発した後に受けた壮絶な報復人事や、不当逮捕とされる事件の真相について、組織の腐敗に対する強い怒りと共に語っている。



動画の冒頭で大河原氏は、2004年にテレビ朝日の報道番組で警察の裏金問題を内部告発した経緯を説明。これがきっかけで組織内での監視対象となり、露骨な左遷人事が繰り返されたと振り返る。大河原氏は動画内で「警察正常化協議会」と書かれたフリップを提示し、現在は警察の不正に対する相談や支援活動を行っている現状を紹介した。また、現職時代に授与された「警察庁長官賞」などの表彰状の実物を示し、暴走族対策などで大きな成果を上げながらも、裏金システムに異議を唱えたことで冷遇され、組織から排除されていった矛盾を具体的に指摘した。



大河原氏が語る裏金の手口は、捜査用報償費や旅費を架空請求し、裏金としてプールするという組織的なものだ。「システム化になっている」とその常態化を明かし、自身がその不正に加担することを拒んだ結果、徹底的な監視下に置かれたと語る。その後、自家用車のナンバープレートに関する些細な行為を口実に「公務執行妨害」をでっち上げられ逮捕されたとし、警察権力が保身のために暴走する実態を訴えた。氏は、「公務員がもらう俸給というのは国民の血税なんだ」「私の信念は公務員の雇い主は納税者だ」と力強く断言し、組織の論理よりも納税者への奉仕を優先すべきだという揺るぎない信念を展開した。



懲戒免職となった後も、長年にわたり法廷闘争を続け、現在も警察組織の正常化を訴え続ける大河原氏。最後は「戦う気持ちだけで歳を取らずに、ますます元気に頑張っております」と述べ、不正とは決して妥協しない姿勢を強調して動画を締めくくった。