YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が、「【社不歓迎！？】新卒から7年間ゲーム会社で働いている男がその良さを語る！【視聴者凸】」と題した動画を公開。新卒から7年間ゲーム会社で働く18卒の男性が、自身を「社会不適合者（社不）」と称しながらも、同業界で働き続けられる理由とその魅力を語った。



動画に登場した18卒の男性は、自身が「だいぶ社不」であり、「絵描く以外できないし、朝起きれないし、普通の仕事つけないし、どうしようって思った時にゲーム業界か！」という経緯で入社したと明かす。学生時代はFランクの美大でイラストを学んだものの、専門技術は「会社入ってから全部覚えた」と語り、ほぼ未経験からのスタートだったという。



男性の現在の職種は、キャラクター以外の全てを手がけるゲームデザイナー。業界の職種は大きく分けて、デザイナー、プログラマー、そしてプランナーの3つがあると説明する。デザイナーやプログラマーは何かしらの専門技術が求められる一方、プランナーは「面白いやつなら入れる」とし、元芸人やカジノのディーラーといった異色の経歴を持つ人もいることを明かした。



ゲーム業界の魅力として、始業時間が10時以降と遅い会社が多いことや、給料水準が比較的高いことを挙げる。その一方で、「残業は多い」という現実も指摘。自身も月45〜80時間の残業をこなすが、「遊びの延長みたいな感じでやってる」と、仕事を楽しんでいる様子を見せた。



動画の終盤、男性はゲーム業界が「社会不適合者」に向いている核心的な理由を語る。それは、「デザイナー、プログラマーはみんな社不の上にコミュ障なんで、間に誰か入らないと仕事回んないんですよ」という業界の特性だ。コミュニケーションが得意でなくても、個々の専門分野に集中できる環境があるため、過集中気味な人やコミュニケーションが苦手な人でも「うまく使ってもらえる」のだという。社会性に自信がなくとも、一つのことに熱中できる人にとっては、ゲーム業界が意外な選択肢となりうることを示した。