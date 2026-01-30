スーパーファミコンソフト”ファイアーエムブレム”を捨てようとしたら、制止する夫。「箱つきだから10万円を超える価値がある」と言っているのですが本当ですか？

『ファイアーエムブレム』は本当に10万円で売れる？ 現在の相場

ファイアーエムブレムシリーズの特定のタイトルや条件がそろった商品は、高額で取引されることがあるようです。

特に高値で取引されているものとして挙げられるものが『ファイアーエムブレム トラキア776』のようです。

大手越境ECサイトでの取引状況では、箱や説明書が揃っている『トラキア776』は、10万円以上で取引されるケースがあるとされています。

ソフトのみの場合でも、2～3万円程度で取引されることが多いようです。付属品の有無が評価額を左右しますが、同タイトル自体の需要は高い状態にあると考えられます。



なぜ30年前のゲームが高騰？ 背景にある「海外需要」

古いゲームソフトが高値で取引される背景には、世界的なレトロゲーム人気があるようです。とくにアメリカやヨーロッパで人気が高く、日本からの輸出需要も増えているとされています。

日本セラーの越境ECの動向として、eBayのデータでは2021年Q4の売れ筋ランキングでゲーム関連が上位を占めたとされています。

日本から販売されるトレーディングカードやアニメグッズと同様、ビデオゲームやゲーム機本体が高い需要を維持しています。

また近年、米国では若者を中心として「中古品をあえて購入する」傾向があるとの見方もあり、中古品をプレゼントすることに関しても抵抗が減っているようです。こうした海外の消費動向も、日本の中古ゲーム市場を支える一因になっていると考えられます。

このように、国内だけでなく海外に需要があることが、一部のレトロゲーム価格を押し上げている要因です。



レトロゲームを高く売るための注意点

自宅にあるレトロゲームを少しでも高く売却したい場合、いくつかのポイントをおさえる必要があります。

まず、付属品がそろっていたほうが高値がつく可能性があるようです。箱や説明書、当時のハガキやチラシなどが残っていると、コレクターからの評価が高まりやすいといわれています。

たとえ箱が傷んでいたとしても、捨てずにとっておくほうが、高値で売却できる可能性があります。

また、状態や外観がよいレトロゲームほど、高値で取引される傾向にあるようです。傷や汚れがあると査定額が下がってしまう可能性も考えられるため、できるだけきれいにしてから査定に出すとよいかもしれません。

しかし、手入れをする際に強くこすったり拭いたりすることは避けたほうが賢明でしょう。無理な力が加わると、新たな傷や汚れの原因になってしまう可能性があります。汚れを落とす際は、優しく乾いた目の粗くない布で拭くように心がけると、状態を維持しやすいようです。



特定のタイトルで付属品がそろっていれば10万円を超える可能性がある

自宅に眠る『ファイアーエムブレム』シリーズなどのレトロゲームは、希少なタイトルや付属品がそろっている場合は10万円を超える価格で取引される可能性もあります。箱や説明書の有無が査定額を左右する要因となるため、処分してしまうと、本来よりも価値が下がってしまう可能性があります。

また、一見すると価値が分かりにくいものでも、海外需要によって相場が上がっているケースがあることを理解しておくことが大切です。手元のソフトに価値があるかを確認し、処分するか迷う場合は、フリマアプリでの検索や専門店で査定してもらうとよいでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー