ちゃんみな、ニューアルバム『LEGEND』制作を発表。アルバムより「FLIP FLAP」先行配信決定も
ちゃんみなが、自身6作目となるフルアルバム『LEGEND』の制作を発表した。SHIBUYA109 渋谷店のシリンダーにてアルバムが2026年春のリリースとなることがゲリラ予告された。
さらに、アルバムより第一弾先行配信楽曲として「FLIP FLAP」のリリースが2月4日に決定した。本楽曲は、1月27日より放映開始している「NURO」CMタイアップソングにも採用されている。2月7日よりスタートするアリーナツアー＜AREA OF DIAMOND 4＞に先駆けての配信リリースとなる。
2017年のメジャーデビューアルバム『未成年』から数えて6作目となる本作は、『LEGEND』と題され、ちゃんみな自身のこれまでの歩みが音楽に色濃く反映して制作が進行中だという。渋谷109のシリンダー看板に突然現れた、アルバム予告では白塗りに黒のリップを塗ったちゃんみなの表情が渋谷の街に大きなインパクトを残している。
先行配信される「FLIP FLAP」は、アタックの効いたビートが印象的なトラックにのせて皮肉の効いたリリックが縦横無尽なフロウに載せて展開されており、テーマの根幹は手のひら返し。女の実体験がベースとなった楽曲は新アルバムの1ピースとしても意味を持つ作品になるとのこと。配信ジャケットでは、歌詞中にも登場するパンケーキを、“ひっくり返る”ものの代名詞的なモチーフとして採用したという。
◾️「FLIP FLAP」
2026年2月4日（水）0時配信スタート
配信：https://NOLABEL.lnk.to/FLIPFLAP
※日本時間0時以降、各配信ストアごとに順次反映、配信スタートとなります。
©NO LABEL MUSIC / Sony Music Labels Inc.
◾️「TEST ME」
2026年1月14日（水）リリース
配信：https://nolabel.lnk.to/TEST_ME
※TVアニメ『【推しの子】』第3期オープニング主題歌
©NO LABEL MUSIC / Sony Music Labels Inc.
◾️TVアニメ『【推しの子】』第3期
▼放送情報
TOKYO MX 1月14日より 毎週水曜 23:00〜
サンテレビ 1月14日より 毎週水曜 24:00〜
KBS京都 1月14日より 毎週水曜 24:00〜
テレビ和歌山 1月14日より 毎週水曜 24:00〜
奈良テレビ放送 1月14日より 毎週水曜 24:00〜
びわ湖放送 1月14日より 毎週水曜 24:00〜
岐阜放送 1月14日より 毎週水曜 24:10〜
AAB秋田朝日放送 1月14日より 毎週水曜 24:15〜
三重テレビ放送 1月14日より 毎週水曜 24:20〜
TSKさんいん中央テレビ 1月14日より 毎週水曜 24:45〜
熊本朝日放送 1月14日より 毎週水曜 24:50〜
NBC長崎放送 1月14日より 毎週水曜 24:56〜
テレビユー福島 1月14日より 毎週水曜 24:58〜
FBC福井放送 1月14日より 毎週水曜 24:59〜
BS11 1月14日より 毎週水曜 25:00〜
テレビ愛知 1月14日より 毎週水曜 25:00〜
テレビ北海道 1月14日より 毎週水曜 25:00〜
tbc東北放送 1月14日より 毎週水曜 25:00〜
tvk 1月14日より 毎週水曜 25:00〜
群馬テレビ 1月14日より 毎週水曜 25:00〜
とちぎテレビ 1月14日より 毎週水曜 25:00〜
テレビ愛媛 1月14日より 毎週水曜 25:15〜
KSB瀬戸内海放送 1月14日より 毎週水曜 25:20〜
KKB鹿児島放送 1月14日より 毎週水曜 25:20〜
RCC中国放送 1月14日より 毎週水曜 25:25〜
IBC岩手放送 1月14日より 毎週水曜 25:28〜
チバテレ 1月14日より 毎週水曜 25:30〜
テレ玉 1月14日より 毎週水曜 25:30〜
TVQ九州放送 1月14日より 毎週水曜 25:30〜
MRO北陸放送 1月14日より 毎週水曜 25:30〜
NST新潟総合テレビ 1月14日より 毎週水曜 25:40〜
UMKテレビ宮崎 1月14日より 毎週水曜 25:54〜
abn 長野朝日放送 1月14日より 毎週水曜 25:55〜
SBS静岡放送 1月14日より 毎週水曜 26:00〜
UTYテレビ山梨 1月14日より 毎週水曜 26:30〜
AT-X 1月15日より 毎週木曜 22:00〜
リピート放送：毎週月曜 10:00〜／毎週水曜 16:00〜
▼配信情報
ABEMAにて地上波同時・単独最速配信開始
ABEMA 1月14日より 毎週水曜 23:00〜
その他サイトも1月15日（木）23:00〜以降、順次配信予定
※放送・配信日時は変更になる可能性があります。予めご了承ください。
▼INTRODUCTION
物語は新たなステージへ──
『POP IN ２』のリリースから半年。
ＭＥＭちょの尽力の甲斐もあり、今やB小町はブレイク寸前。
アクアはマルチタレント、あかねは実力派女優の道を順調に歩んでいる。
一方で、かなは以前の明るさを失っていた。
そして、アイとゴローの死の真相を追い求め、
ルビーは芸能界を駆け上がる。
────嘘を、武器にして。
▼STAFF
原作：赤坂アカ×横槍メンゴ（集英社ヤングジャンプコミックス刊）
監督：平牧大輔
シリーズ構成：田中 仁
キャラクターデザイン：平山寛菜
総作画監督：平山寛菜、室賀彩花、水野公彰、朱里、森田莉奈、稲手遥香、錦 寛乃
メインアニメーター：沢田犬二
美術監督：宇佐美哲也(スタジオイースター)
美術設定：水本浩太(スタジオイースター)
色彩設計：芦原明音
撮影監督：耼野貴文
編集：坪根健太郎
音楽：伊賀拓郎
音響監督：高寺たけし
音響効果：川田清貴
アニメーション制作：動画工房
▼CAST
アクア:大塚剛央
ルビー:伊駒ゆりえ
有馬かな:潘めぐみ
黒川あかね：石見舞菜香
MEMちょ：大久保瑠美
アイ:高橋李依
▼原作情報
全世界シリーズ累計2500万部突破
原作コミック1巻〜16巻好評発売中！
