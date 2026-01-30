¡Ö¥Ð¥¹¤ÏÍè¤Þ¤»¤ó¡× JR¥Ð¥¹¤¬¸µ¡ÖÅìµþ¹Ô¤¹âÂ®¥Ð¥¹¤Î¥Ð¥¹Ää¡×¤ò¡ÈÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡É¤Ë´óÂ£¤·¤¿¿¼¤¤ÍýÍ³ ¤Ê¤¼¤½¤³¤Ë¡Ö¥¦¥½¤Î¥Ð¥¹Ää¡×¤ò¡©
¡Ö¤½¤³¤Ë¥Ð¥¹¤ÏÍè¤Ê¤¤¡×¤½¤ì¤¬ÁÀ¤¤
¡¡¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÅì³¤¥Ð¥¹¤¬»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥¹Ää¤ò¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë´óÂ£¡£2026Ç¯1·î23Æü¤Ë¼°Åµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤¨¡Ä¡ª¡Û¤³¤ì¤¬Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡Ö±³¤Î¥Ð¥¹Ää¡×¤Ç¤¹¡Ê²èÁü¡Ë
¡¡¥Ð¥¹Ää¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÌ¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶è¤Ë¤¢¤ëÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡Ö¤Ê¤´¤ä¤«¥Ï¥¦¥¹´õË¾¥öµÖ¡×¤Î°ì³Ñ¤Î¥Ù¥ó¥Á²£¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¹¥Ý¡¼¥ë¤Ë¤Ï»þ¹ïÉ½¤Ê¤É¤â·Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î»þ¹ïÉ½¤Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹Á÷·Þ¼Ö¤Î½ÐÈ¯»þ¹ï¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ï¤´¾è¼Ö¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¥¦¥½¤Î¥Ð¥¹Ää¡×¡£¤³¤³¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥Ð¥¹¤ÏÍè¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¡Ö¥Ð¥¹¤ÏÍè¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢Ãæ¤ÇÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤¬ÀßÃÖÌÜÅª¤Î°ì¤Ä¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤«¤é¹¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Öºá¤Î¤Ê¤¤±³¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òºÎ¤êÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¡£µ¢Âð´êË¾¤Î¤¢¤ëÇ§ÃÎ¾É¤Î¤ªÇ¯´ó¤ê¤Ï¡¢»ÜÀß¤ò½Ð¤Æ¸òÄÌµ¡´Ø¤Çµ¢¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡¢ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ÜÀß¤Ë±³¤Î¥Ð¥¹Ää¤òÀßÃÖ¤·¡¢¤½¤³¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¸ú²Ì¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡º¢¹ç¤¤¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¡¢¿¦°÷¤¬¡Ö¥Ð¥¹¤ÏÍè¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢Ãæ¤ÇÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÂ¥¤¹¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î´óÂ£¤Ï¡¢¤Ê¤´¤ä¤«¥Ï¥¦¥¹´õË¾¥öµÖ¤ÎÈ¯°Æ¤Ë¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÅì³¤¥Ð¥¹¤¬»¿Æ±¤·¤Æ¼Â¸½¡£¤Ê¤´¤ä¤«¥Ï¥¦¥¹´õË¾¥öµÖ¤ÎÌÚÁ´ ·¼»ÜÀßÄ¹¤Ï¼°Åµ¤Ç¡¢¡Ö¥Ð¥¹Ää¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ç®¿´¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤ì¡¢¤´²÷Âú¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÅì³¤¥Ð¥¹ÍÍ¤Ë¤Ï¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¼Õ¼¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÅì³¤¥Ð¥¹¤Î¾®³Þ¸¶ ¶Ñ¼ÒÄ¹¤Ï¼°Åµ¤Ç¡ÖÇÑ´þ¤¹¤ë¥Ð¥¹Ää¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÌòÌÜ¤òÃ´¤Ã¤Æº£¸å¤â¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢´óÂ£¤µ¤ì¤¿¥Ð¥¹Ää¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤ÇÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¡ÖÆü¿Ê±ØÁ°¡×Åìµþ±Ø¹Ô¤¹âÂ®¥Ð¥¹¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£