「未来からの逆算って、机上の空論だと思う」

メディア編集長の佐藤友美（さとゆみ）さんは、『弱さ考』という本を読んで、命の恩人の言葉を思い出したと語ります。（文・写真／佐藤友美 編集／ダイヤモンド社・今野良介）

「キャリアには、山登りのキャリアと、川下りのキャリアがあります」

この言葉を初めて聞いたのは、15年前のこと。

今でこそよく言われる「山登りと川下りのキャリア」だが、当時はわりと目新しいワードだったと思う。

そのとき私は、34歳。フリーランスのライターで、お腹には子どもがいた。自分の働き方がどう変わるのか不安だったとき、「川下りのキャリア」という言葉に出会った。そして、今となってはこの言葉を教えてくれた人を、私の命の恩人だと思っている。

学生時代、私はだいぶ真面目にスポーツをしていた。ゴールは大会での勝利。そこから逆算して、練習メニューも体調も管理する。まさに山登り型の人生だった。

でも、社会人になって「はて、ゴールとは？」と、なった。

仕事は勝ち負けではない。オリンピックみたいに4年に1度の勝負でもない。

このプロジェクトを成功させるのがゴール？

それともいっぱしのクリエイターになるのがゴール？

出世？ 昇格？ 何かの賞？

配属された部署に一生懸命なじんで、そろそろ仕事を任されそうだと思った矢先に異動。それを2周したところで、心が折れた。

私のゴールは、どこ？ どこを目指してどの筋肉を鍛えればいいの？

そして、山登りするにあたって、子どもは邪魔になるって本当？

回り道どころから道から離脱するよって、本当？

ぐるぐるしていた妊婦に、くだんの方は「川下りのキャリア」という言葉をくれた。

川を下りながら、分岐点がきたらそのつど、どちらに舵をきるかを考える。

景色の良い方を選んでもいいし、あえて急流を選んでもいい。

いつか大海に出るまで、偶然に身を委ねながら、スキルを身につけていく。

うわ！ そんな行きあたりばったりに考えていいんだ！

ぐわわっと視界が開けた。

以来、キャリアについて悩むことがなくなった。「目の前のコレ」に時間を使うことが「無駄か」「無駄じゃないか」を考えることもなくなった。だってゴールが決まってないんだから、無駄もへったくれも、ない。

「ゴールを設定しない」ことが、こんなにも自分を楽にしてくれるとは思いもしなかった。

『弱さ考』の中にある言葉で、私がぐりんぐりんに大きな丸をつけたのが「未来からの逆算なんて、本当にできるのだろうか」の部分だ。

つまり、山の頂上を目掛けて登山なんて、本当にできるのだろうかという問いだ。この問いは『弱さ考』のまさに序盤のピークポイントで、この問いからさまざまな考察が枝分かれしていく。

「未来からの逆算」はビジネスの基本だ（と言われている）。

でも、多分これ、机上の空論なんだと思う。

私が妊婦だった15年前よりさらに無理ゲーになっていると思う。

VUCAの時代って、山の頂上（ゴール）が、しょっちゅう変わる。なんなら、登っていた山自体が消滅した人を、私は何人も知っている。

だったらもう「逆算」を捨てることを、ビジネスの基本と定義しなおしちゃえばいいんじゃないかしら。

いつか、「え、まだ、山登ってんの？」という時代がきたら、みんなちょっとラクになるのかな。

（※本記事は、書籍『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考』についての書き下ろし記事です）