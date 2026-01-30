この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

楽天カード選びは“楽天証券での投資額”で決める。月7.4万円のクレカ積立がゴールドへの分かれ道

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【楽天カード】全券種の特典比較・選び方・お得な使い方」と題した動画を公開。数ある楽天カードの中から、自身のライフスタイルに最適な一枚を見つけるための具体的な比較ポイントを解説している。



動画ではまず、年会費無料の「楽天カード（一般）」を基本とし、多くの人にとってはこのカードで十分であると結論付けている。その上で、年会費が発生する「楽天ゴールドカード」「楽天プレミアムカード」「楽天ブラックカード」が、どのようなユーザーにとってメリットがあるのかを掘り下げていく。



各カードを選ぶ基準として、特に重要なのが「楽天証券でのクレカ積立」と「海外旅行の頻度」であると指摘。例えば「楽天ゴールドカード」は、楽天証券でのクレカ積立還元率が0.75%にアップするため、毎月74,000円以上を投資する人であれば、年会費2,200円の元が取れる損益分岐点を超えるという。



さらに上位の「楽天プレミアムカード」は、クレカ積立還元率が1.0%になるほか、世界中の空港ラウンジが利用できる「プライオリティパス」が付帯する。そのため、楽天証券で投資をし、かつ海外旅行によく行く人にとっては魅力的な選択肢となる。最上位の「楽天ブラックカード」は、決済を楽天経済圏に集約し、家族での海外旅行が多い富裕層向けのカードと位置付けられている。



また、年会費無料のカードにも「楽天PINKカード」や学生向けの「楽天カード アカデミー」など複数の種類があり、それぞれ独自の特典が付帯することも紹介している。



動画を総括すると、楽天カードを選ぶ際は、まず自身のライフスタイル、特に楽天証券での投資額や海外旅行の有無を明確にすることが重要だ。その上で各カードの特典と年会費を比較検討し、最もコストパフォーマンスの高い一枚を選ぶことが、賢い選択であると言えるだろう。