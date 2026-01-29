女優の白石聖が1月27日、Instagramを更新。《東急リバブルの「新！東急リバブルの人」イメージキャラクターを務めさせていただくことになりました！新CM「ぶっちゃけ、どこ？」従兄妹篇です！是非ご覧ください》とつづり、CM動画を投稿した。

CMで白石が演じるのは、東急リバブルの営業担当者。結婚式に参列した白石が従兄から「家を売りたいんだけど、同業者としてどこがおすすめ？」と相談され、「ぶっちゃけ……ウチ！」と答えるというもの。不動産の営業担当らしい紺のスーツを着た白石の姿も見ることができる。このCMは1月27日からオンエアされている。

白石は1998年生まれの27歳。同年生まれには広瀬すず、橋本環奈、上白石萌音、福原遥、葵わかなといった朝ドラヒロインがズラリ。ほかにも堀田真由、飯豊まりえ、齋藤飛鳥、長濱ねるなど、錚々たるメンバーが名を連ねる“奇跡の世代”として知られている。

「白石さんは高校時代にスカウトされ、芸能生活をスタートしました。もっと早い時期から芸能界に身を置くタレントも多いなか、やや遅めのデビューと言えるかもしれません。2018年のドラマ『I“S』のヒロイン役や、2019年には『ゼクシィ』CMガールに選ばれるなど、正統派の美少女として注目を集めます。2019年『だから私は推しました』の地下アイドル役や、コメディタッチの2022年『しもべえ』（ともにNHK）では演技力も高く評価されています。

現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に、直役で出演予定だった永野芽郁さんが不倫スキャンダルによって降板。代役として白石さんに白羽の矢が立ちました。これまでもドラマで主演することはありましたが、注目度の高さという意味では大河ドラマはケタ違いです」（芸能記者）

“奇跡の世代の最終兵器”とさえ言われる白石だが、転機のきっかけとなったのは事務所の移籍だ。

「スカウトされてから老舗の芸能事務所である『芸映』に所属していましたが、2025年5月に『フラーム』に移籍しています。大河ドラマでも共演する吉岡里帆さんや戸田恵梨香さん、有村架純さんなど、女性タレントを専門にマネージメントする事務所です。今回の大河ドラマ出演も、実力はさることながら、事務所のサポートは当然あったでしょうね。

芝居だけでなく歌も歌えますし、声優を目指していたというだけあってナレーションなどの仕事もできます。1月23日には『白石聖のオールナイトニッポンX』（ニッポン放送）でパーソナリティを担当しました。今後ますます仕事の幅は広がるでしょう」（同前）

遅れてきた大物の快進撃は続きそうだ。