思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で「【不登校解決】半年ぶりに教室復帰した親子がやった6つのことと改善した理由」と題した動画を公開。半年間の不登校を乗り越え、教室に復帰できた親子の事例をもとに、家庭で実践できる具体的な関わり方を解説した。



動画ではまず、中学1年生の7月から不登校となり、動画やゲームに依存して無気力な状態だった生徒の事例が紹介された。その親子が道山氏の勉強会に参加した後、親が子どもへの接し方を変えたところ、わずか数ヶ月後の12月には半年ぶりに教室へ登校。中学2年の2学期からは安定して通えるようになったという。



この劇的な改善の背景には、親が実践した「6つのこと」があったと道山氏は語る。その内容とは、「(1)学校のことを言わない」「(2)指示をしすぎない」「(3)話をしっかり聞く」「(4)挨拶をしっかりする」「(5)要求をできるだけ聞く」「(6)安心できる家庭作り」だ。一見、不登校の解決とは直接関係ないように思えるこれらの行動こそが、問題解決の鍵だったという。



道山氏によると、不登校が解決した最大の理由は「原因を突き止め、そこに集中して解決したから」であると指摘。この事例では、不登校の根本原因は、親からの愛情が十分に伝わっていないと感じることで低下する「愛情バロメーター」にあったと分析した。このバロメーターが低下すると子どもは気力を失い、学校へ行くエネルギーがなくなってしまうという仕組みだ。



そのため、この親子は学校へ行かせることではなく、「愛情バロメーターを上げる」という改善に特化。その結果として、前述の6つの行動が選択された。道山氏は、不登校にはいじめや友人関係など様々な原因があるが、まずはお子さんの根本原因を見極め、その改善に特化して取り組むことが短期解決への最短ルートだと説明した。



子どもの不登校に悩むとき、つい学校での問題に目を向けがちだが、まずは家庭内で子どもが安心できる環境を整えることが重要なのかもしれない。専門家が示す視点は、解決の糸口を探す保護者にとって大きなヒントとなるだろう。