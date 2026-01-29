この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

AI関連の情報を発信するYouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【月1200円の神コスパ】Googleの低価格AIサブスクプラン「Google AI Plus」が日本上陸！ できること全部レビュー！」と題した動画を公開した。動画では、日本での提供が開始されたGoogleの新たな低価格AIサブスクリプションプラン「Google AI Plus」について解説している。



Googleは1月28日、AI機能を強化する新たなサブスクリプションプラン「Google AI Plus」を、日本を含む世界35カ国で提供開始した。本プランは、これまでインドネシアなどで展開されていたもので、より高機能な「Google AI Pro」や「Google AI Ultra」に次ぐ、低価格帯のプランとして位置づけられている。



「Google AI Plus」の価格は月額1,200円で、最初の2ヶ月間は月額600円で利用できる。このプランに加入することで、無料プランでは利用できなかった多くの高度な機能が解放される。具体的には、AIチャット「Gemini」において、最新AIモデルである「Gemini 3 Pro」や画像生成AI「Nano Banana Pro」、高度な調査が可能な「Deep Research」などの利用回数が増加。さらに、動画生成AIモデル「Veo 3.1 Fast」を使用した動画作成機能も利用可能になる。AIアシスタント「NotebookLM」の利用上限も拡大され、より多くのノート作成や音声・動画の解説機能が使えるようになる。このほか、GmailやGoogleドキュメントといったGoogleの各種ツール内で「Gemini」のAI機能が利用可能になるほか、200GBのクラウドストレージも提供される。



GoogleのAI系サブスクプランには、「Google AI Plus」の他に月額2,900円の「Google AI Pro」と月額36,400円の「Google AI Ultra」が存在する。「Pro」プランではPlusプランの全機能に加え、各種ツールの使用量やAIクレジットがさらに増加。「Ultra」プランでは、最高レベルの推論機能「Deep Think」など、最上位の機能が利用できる。



今回発表された「Google AI Plus」は、月額600円からという手頃な価格で、動画生成AIや最新AIモデルなど、これまで無料プランでは制限の高かった機能を試すことができる。AIのさらなる活用を検討しているユーザーにとって、魅力的な選択肢となるだろう。