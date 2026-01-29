【モスバーガー】1月28日開始の最新メニューをチェック。新作バーガー・ドリンク・スイーツの変更点は？

モスバーガーは、2026年1月28日にメニュー表を切り替えました。公式Xアカウントと公式サイトに、新しいメニュー表が掲載されています。

「とり竜田バーガー」が期間限定で登場

平日限定の「昼割セット」のラインアップも変わっています。昼割セットはハンバーガー＋ポテトM＋セットドリンクMのセットで、平日の10時30分から15時0分まで注文できます。「レギュラーセット」より20円お得です。

1月27日までのメニュー表にあった期間限定メニューの「アボカドバーガー」は販売終了に。また、定番の「フィッシュバーガー」は、今回「昼割セット」の対象外となっています。

新たに期間限定の「とり竜田バーガー」2種がラインアップされています。とり竜田バーガーは、3月中旬までの販売予定です。

＜1月28日以降の「昼割セット」＞

・「ガーリックトマトのとり竜田バーガー 〜国産クリームチーズ〜」（920円）

・「和風旨だれのとり竜田バーガー 〜くし切りレモン添え〜」（900円）

・「新とびきりチーズ 〜北海道チーズ〜」（1120円）

・「モスバーガー」（900円）

・「テリヤキバーガー」（890円）

・「モス野菜バーガー」（900円）

いちごシェイクが登場

1月28日から、栃木県産のとちあいかを使用した「デザートシェイク いちご 〜とちあいかソース使用〜」が登場しています。5月中旬までの販売予定です。

・デザートシェイク いちご 〜とちあいかソース使用〜（Sサイズ350円 Mサイズ430円）

モスのバニラシェイクに、栃木県産「とちあいか」を使用したいちごソースを合わせました。ソースに使用している「とちあいか」は、酸味が少なく甘みが強いのが特徴です。粗めに刻んで果肉感を残すことで、いちごの酸味や香りも一緒に感じられるように仕上げています。甘酸っぱいいちごの味わいが、春の季節にぴったりのドリンクです。いちごソースとバニラシェイクを混ぜ合わせながら楽しんで。

セットメニューにプラス140円を追加で払うことで、「まぜるシェイク いちご 〜 とちあいか 〜」のMサイズをセットドリンクにすることもできます。

イートイン限定のパンケーキが2枚重ねに！

イートイン限定のパンケーキが2枚重ねになって、定番メニューとして登場しました。11時からの販売です。

・「ダブル ふんわりスフレパンケーキ ＜メープルシロップ＞」（920円）

シンプルなつくりながらも、バターのほんのりとした塩味がパンケーキやメープルシロップの甘さを引き立たせるスフレパンケーキです。プラス260円でドリンクセットも注文できます。

また、パンケーキ1枚の「シングル」は、520円で販売しています。

今後、モスへ行く際の参考にしてください。

※一部の店舗では提供メニューが異なる場合があります。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）