ベスト16進出の8チームが決定! 最多優勝レアル、前回王者パリSG、準VインテルはPOへ:CL第8節
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第8節が28日に行われ、決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)に進出する8チームが決定した。
すでに突破を決めていた首位アーセナルと2位バイエルンに加え、リバプールが3位、トッテナムが4位、バルセロナが5位、チェルシーが6位、スポルティングが7位、マンチェスター・シティが8位で決勝トーナメントへのストレートインを果たしている。
歴代最多15回の優勝を誇るレアル・マドリーは前節終了時点で3位だったが、ベンフィカに2-4で敗れて9位に後退。残りの8枠を争うプレーオフに回ることになった。
プレーオフ進出チームにはレアルのほか、前回王者のパリSG、前回準優勝のインテルなどが名を連ねている。プレーオフはホーム&アウェー形式で2月に実施。その勝者8チームを加えた決勝トーナメント1回戦は3月に開催される。
以下、試合結果&順位表
第8節
1月28日(水)
アヤックス 1-2 オリンピアコス
アーセナル 3-2 カイラト
モナコ 0-0 ユベントス
ビルバオ 2-3 スポルティング
A・マドリー 1-2 ボデ・グリムト
レバークーゼン 3-0 ビジャレアル
ドルトムント 0-2 インテル
クラブ・ブルージュ 3-0 マルセイユ
フランクフルト 0-2 トッテナム
バルセロナ 4-1 コペンハーゲン
リバプール 6-0 カラバフ
マンチェスター・C 2-0 ガラタサライ
パフォス 4-1 スラビア・プラハ
パリSG 1-1 ニューカッスル
PSV 1-2 バイエルン
サンジロワーズ 1-0 アタランタ
ベンフィカ 4-2 R・マドリー
ナポリ 2-3 チェルシー
【順位表】
※上位8チームが決勝T進出、9位〜24位は決勝Tプレーオフへ
1.アーセナル(24)+19
2.バイエルン(21)+14
3.リバプール(18)+12
4.トッテナム(17)+10
5.バルセロナ(16)+8
6.チェルシー(16)+7
7.スポルティング(16)+6
8.マンチェスター・C(16)+6
-------------------------------------------
9.R・マドリー(15)+9
10.インテル(15)+8
11.パリSG(14)+10
12.ニューカッスル(14)+10
13.ユベントス(13)+4
14.A・マドリー(13)+2
15.アタランタ(13)0
16.レバークーゼン(12)-1
17.ドルトムント(11)+2
18.オリンピアコス(11)-4
19.クラブ・ブルージュ(10)-2
20.ガラタサライ(10)-2
21.モナコ(10)-6
22.カラバフ(10)-8
23.ボデ・グリムト(9)-1
24.ベンフィカ(9)-2
-------------------------------------------
25.マルセイユ(9)-3
26.パフォス(9)-3
27.サンジロワーズ(9)-9
28.PSV(8)0
29.ビルバオ(8)-5
30.ナポリ(8)-6
31.コペンハーゲン(8)-9
32.アヤックス(6)-13
33.フランクフルト(4)-11
34.スラビア・プラハ(3)-14
35.ビジャレアル(1)-13
36.カイラト(1)-15
