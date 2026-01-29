　UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第8節が28日に行われ、決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)に進出する8チームが決定した。

　すでに突破を決めていた首位アーセナルと2位バイエルンに加え、リバプールが3位、トッテナムが4位、バルセロナが5位、チェルシーが6位、スポルティングが7位、マンチェスター・シティが8位で決勝トーナメントへのストレートインを果たしている。

　歴代最多15回の優勝を誇るレアル・マドリーは前節終了時点で3位だったが、ベンフィカに2-4で敗れて9位に後退。残りの8枠を争うプレーオフに回ることになった。

　プレーオフ進出チームにはレアルのほか、前回王者のパリSG、前回準優勝のインテルなどが名を連ねている。プレーオフはホーム&アウェー形式で2月に実施。その勝者8チームを加えた決勝トーナメント1回戦は3月に開催される。

以下、試合結果&順位表

第8節

1月28日(水)

アヤックス 1-2 オリンピアコス

アーセナル 3-2 カイラト

モナコ 0-0 ユベントス

ビルバオ 2-3 スポルティング

A・マドリー 1-2 ボデ・グリムト

レバークーゼン 3-0 ビジャレアル

ドルトムント 0-2 インテル

クラブ・ブルージュ 3-0 マルセイユ

フランクフルト 0-2 トッテナム

バルセロナ 4-1 コペンハーゲン

リバプール 6-0 カラバフ

マンチェスター・C 2-0 ガラタサライ

パフォス 4-1 スラビア・プラハ

パリSG 1-1 ニューカッスル

PSV 1-2 バイエルン

サンジロワーズ 1-0 アタランタ

ベンフィカ 4-2 R・マドリー

ナポリ 2-3 チェルシー

【順位表】

※上位8チームが決勝T進出、9位〜24位は決勝Tプレーオフへ

1.アーセナル(24)+19

2.バイエルン(21)+14

3.リバプール(18)+12

4.トッテナム(17)+10

5.バルセロナ(16)+8

6.チェルシー(16)+7

7.スポルティング(16)+6

8.マンチェスター・C(16)+6

-------------------------------------------

9.R・マドリー(15)+9

10.インテル(15)+8

11.パリSG(14)+10

12.ニューカッスル(14)+10

13.ユベントス(13)+4

14.A・マドリー(13)+2

15.アタランタ(13)0

16.レバークーゼン(12)-1

17.ドルトムント(11)+2

18.オリンピアコス(11)-4

19.クラブ・ブルージュ(10)-2

20.ガラタサライ(10)-2

21.モナコ(10)-6

22.カラバフ(10)-8

23.ボデ・グリムト(9)-1

24.ベンフィカ(9)-2

-------------------------------------------

25.マルセイユ(9)-3

26.パフォス(9)-3

27.サンジロワーズ(9)-9

28.PSV(8)0

29.ビルバオ(8)-5

30.ナポリ(8)-6

31.コペンハーゲン(8)-9

32.アヤックス(6)-13

33.フランクフルト(4)-11

34.スラビア・プラハ(3)-14

35.ビジャレアル(1)-13

36.カイラト(1)-15