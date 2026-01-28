実は、様々な野菜が豊作ということで去年と比べお得になっています。そんな中、スーパーなどが今、オススメするのは『新タマネギ』です！

「タマネギ」と「新タマネギ」の違いは？

山形純菜キャスター:

「タマネギ」と「新タマネギ」の違いは、基本的には「乾燥」の有無です。

▼タマネギ

流通：通年

→収穫後約1か月乾燥させる。そのため、皮が茶色になっている



▼新タマネギ

流通：1〜5月

→収穫後すぐに出荷。そのため、皮も薄く、水分がたくさん含まれている。

サラダに向いており、生で食べるのもおすすめ

辛みを抑える“新タマネギ切り方”のコツ

山形キャスター:

新タマネギは、辛味が抑えられている方だとは思いますが、それでも苦手な方がいらっしゃるということで、兵庫・淡路島の農家「あわじ増田ファーム」のゆきこさんに、“辛味を抑える切り方”のコツを教えてもらいました。

タマネギに縦に入っている「繊維を断ち切るように輪切り」にすると、辛味を抑えられるということです。

また、血液をサラサラにしてくれる栄養素「硫化アリル」は水に溶けやすいので、なるべく水にはさらさず、少し時間はかかるのですが、空気中に置いておく方が栄養素が含まれたまま食べられます。

農家直伝！新タマネギの美味しい食べ方

山形キャスター:

生で食べるのも美味しい「新タマネギ」ですが、美味しい料理方法も聞きました。

▼丸ごとスープ

新玉に4等分の切り込みを入れ、ラップをせずに、電子レンジで600W・5分チンする。

お好みで塩、ポン酢、醤油、バターなど味付けをしたら完成。



→水は加えていないにもかかわらず、新タマネギから出る水分だけで、天然スープができます。ただ、タマネギの状態によって、出てくる水分量が変わってくるので、つゆだくにしたい場合は、少し水を入れてから調理してください。

▼炊き込みご飯

コメ2合に、切り込みを入れた新タマネギ、好きな具材、コンソメorめんつゆを入れて炊き込むだけ。



→ポイントは新タマネギから水分が出るので、通常より大さじ一杯分水を少なくすること。ハムやコーン、ツナなどお好みで入れるのもおすすめです。



バターを入れるとピラフ風に、お子さんだと粉チーズ、大人だとこしょうをかけるとより美味しく食べられるということでした。

新タマネギはカレーに不向き？

山形キャスター:

新タマネギは水分が多くて煮込むと溶けてしまうため、カレーには不向きと言われていますが、実際どうなのでしょうか。

静岡県・浜松市にある「増田農園」の増田真一園長によると「食感は残りづらいが、熱を加えると香りUP。新タマ本来の甘みがルーに溶け込みコクが深まる」ということです。



無水カレーにも水分が多い新タマネギがおすすめ（1人1個目安）ということでした。



