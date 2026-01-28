Image: Thrive Studios ID/Shutterstock

そんな急に!?

次世代のSiriがGoogleのGeminiベースで開発される。先日はそんな急展開が発表されました。

発表によれば、今年登場予定のパーソナライズされたSiriではGeminiモデルが採用されるとのことで、今秋のiOS 27で実装かしら？なんて思っていたのですが、計画のスピードはもっと速いかもしれません。

Bloombergのマーク・ガーマン記者の予想では、来月にもお披露目される予定だとか。急すぎんか？

記者の予想：2月後半に発表、春には一般公開

ガーマン記者の主張では、Apple（アップル）は2月後半にも新しいSiriを発表。

iOS 26.4で搭載され（今の最新OSはiOS 26.2）、2月にベータ版がリリース、3月もしくは4月に一般公開される予定とのこと。つまり春にはもうSiriが賢くなっている…のかも？

おっと、「具体的に何をできるのか？」はまだわかりません。

Appleは2年前のWWDC 24で、Siriが個人のiPhoneの画面を参照して、表示されている文脈から質問に応えたり、アクションを起こしてくれるような機能を発表していましたので、おそらくそれらが実装！となる…はず！

さらに秋に登場予定のiOS 27ではSiriのチャットボット化も計画されていたりと、今年は（ようやく）AppleのAIサービス加速の年になりそうな気配がします。

ひとまずは2月後半、Siriがどう改造されるのか？ 楽しみにしておきましょう。

Source: MacRumors, Bloomberg