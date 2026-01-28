球団5人目…ジョエル・エンビードが通算100度目の25得点、5リバウンド、5アシスト超え

フィラデルフィア・セブンティシクサーズは、1月28日（現地時間27日）のミルウォーキー・バックス戦に139－122で圧勝し、イースタン・カンファレンス6位の25勝21敗とした。

この日のシクサーズでは、ポール・ジョージがフランチャイズ史上最多タイとなる9本の3ポイントシュートを沈めて、ゲームハイの32得点に5リバウンド5アシスト2スティール、ジョエル・エンビードが29得点9リバウンド5アシスト、タイリース・マクシーが22得点9アシストをマーク。

さらにジャレッド・マケインが17得点3アシスト、VJ・エッジコムが12得点8リバウンド7アシスト2ブロックで続いた。

シクサーズで10シーズン目をプレーするエンビードは、バックス戦でレギュラーシーズン通算100度目の25得点、5リバウンド、5アシスト超え。優勝3度を誇るフランチャイズで、球団史上5人目の快記録に達した。

31歳のビッグマンは、アレン・アイバーソン、ハル・グリアー、ジュリアス・アービング、チャールズ・バークリーに次ぐスタッツラインの仲間入りを果たしている。



100th career regular season game of 25+ PTS, 5+ REB and 5+ AST for Joel Embiid!

He's the fifth player in franchise history to reach that mark, joining…

▪️ Allen Iverson

▪️ Hal Greer

▪️ Julius Erving

▪️ Charles Barkley https://t.co/Kx2fzqBEvI pic.twitter.com/idivRXAo0Q

- NBA.com/Stats (@nbastats) January 28, 2026

【動画】バックス戦で29得点を奪ったエンビード！





