ヤマハのシアタースピーカーが値上げ。“GTラック”も
ヤマハのブックシェルフスピーカー「NS-B210」
ヤマハは、ホームシアター向けスピーカーやオーディオラックの一部製品を、2026年2月1日より値上げする。
「原材料価格および物流費の高騰、それらに起因するコストの上昇」が続いており、希望小売価格を改定することになったという。
対象製品は以下の通り。品名 品番 色 旧価格 新価格 スピーカー NS-F210 (B)ブラック
(MB)ブラウンバーチ 19,800円(1本) 22,000円(1本) スピーカー NS-B210 (B)ブラック
(MB)ブラウンバーチ 7,480円(1本) 8,800円(1本) スピーカー NS-C210 (B)ブラック
(MB)ブラウンバーチ 7,920円(1本) 9,350円(1本) スピーカー NS-F350 (B)ブラック
(MB)ウォルナット 55,000円(1本) 60,500円(1本) スピーカー
パッケージ NS-P350 (B)ブラック
(MB)ウォルナット 49,500円 55,000円 スピーカー
パッケージ NS-P41 (B)ブラック 30,800円 39,600円 スピーカー
パッケージ NS-PA41 (B)ブラック 49,500円 60,500円 サブウーファー NS-SW300 (B)ブラック 57,200円 62,700円 オーディオラック GTR-1000 (B)ブラック
(MB)ブラウンバーチ 60,500円 74,800円