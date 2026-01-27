Image: BRIGHT_DIY

プラモデルや3Dプリントではカッターで切ったり削ったりも多いですが、作業性や効率が悪いことも多いですよね。でもそれ、超音波カッターでめちゃくちゃラクができるんです。

今回ご紹介する「Hanboost C1」もそのひとつ。幅広い素材をスルスルと切れ、場所を選ばないコードレスタイプというのがポイント。

お得なセールも開催されていたので、「これを知らずに作業していたとは……。」と後悔する前にぜひチェックしてみてください。

硬い素材もスッと切れる

普通のカッターで硬いものを切れないのは刃が摩擦で進まないから。その点、超音波カッターは高速振動により摩擦や抵抗を最小限になるのがポイント。

「Hanboost C1」も40,000回/秒の振動をコードレスで実現しており、プラモデルもバターのような感覚で切断できるのだそう。

なお超音波カッターは高速振動による摩擦熱で溶かす効果もあるので、素材によっては注意が必要です。

意外と長時間使える

バッテリー式で気になるのが動作時間ですが、「Hanboost C1」は満充電で2〜3時間の連続使用が可能。ひとつずつの切断時間は短時間なので、スタミナとしては必要十分でしょう。

パワーは素材や作業内容に応じて3段階から選択可能。柔らかい素材や溶けやすい素材はレベル1で慎重に、硬い素材にはレベル3といった感じで使い分ければOKですね。

交換工具は内蔵

ブレード交換用のレンチは本体に内蔵。この手の小パーツは失くしがちなので助かる工夫ですね。

模型やレザークラフト、3Dプリントなどを楽しんでいる人にはきっと役立つツールなので、おトクなセール中にチェックしてみてください。

