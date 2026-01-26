この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ボート専門YouTubeチャンネル「Kazi Movie」が、「走って楽しい！浮かんで楽しい！北欧生まれのプレミアムボート｜サックスドール320GTC」と題した動画を公開。フィンランドのボートビルダーが手掛ける「サックスドール320GTC」を、同チャンネルナビゲーターの安藤 健氏と、輸入元のアドカスタムヨットの担当者である田頭竜雅氏が徹底解説した。動画では、優れた走行性能に加え、停泊中の楽しみを最大化するユニークなギミックと、随所に光る「おもてなしの心」が紹介されている。



サックスドール320GTCの最大の特徴は、停泊時に船の両サイドが外側に展開する「オープンサイドテラス」だ。この機能により、全幅3.1mの船体が約4.5mまで拡張され、32フィートクラスとは思えない広大なオープンスペースが出現する。水面との距離が近いため、SUPや水上オートバイといったマリンアクティビティの拠点としても最適で、まさに「浮かんで楽しむ」ための革新的な機能といえる。



また、空間を最大限に活用するための設計思想も随所に見られる。一般的なウオークアラウンド構造ではなく、キャビン内を通って船首へ移動する「ウオークスルー」方式を採用。これにより、キャビンの幅を最大限に確保し、窮屈さを感じさせない広々とした室内空間を実現している。田頭氏は、「船上でくつろぐための場所に無駄がまったくない」と太鼓判を押す。



走行性能の秘密は、「ツインステップハル」と呼ばれる独自の船底構造にある。船底に2段階の段差を設けることで、走行時の安定性を高め、波当たりを良くしているという。安藤氏は、その走りについて「安定した姿勢ですごくきれいな走り姿でした」と高く評価した。



サックスドール320GTCは、走行中の楽しさはもちろん、停泊中の快適性や遊びの可能性を大きく広げる一艇である。オーナーだけでなく、ゲストをもてなすための工夫が満載で、「乗って楽しい、泊まって楽しい」というコンセプトを体現したこのボートは、新しいボートライフのスタイルを提案している。



●サックスドール国内総輸入元：アドカスタムヨット

https://adcustomyacht.com/



●海遊びと船遊びの総合サイト：舵オンライン

https://www.kazi-online.com/

