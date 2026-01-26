俳優の岡田准一（45）と玉木宏（46）が、ポルトガル・リスボンで開催された欧州最大のブラジリアン柔術大会「IBJJFヨーロピアン2026」に出場し話題になっている。スポーツ紙記者が語る。

【写真を見る】子を連れて金運アップ神社を参拝する宮崎あおいと岡田准一。仕事を終えてみせた「母の顔」も

「玉木さんは3位で銅メダルを獲得。岡田さんは初戦敗退となったものの、その相手は何度も国際大会でメダルを獲得している柔術五段の強豪ブラジル人選手で、実際この大会でも準優勝。そんな強豪を相手に岡田はわずか1ポイント差での判定負けだったので、岡田さんの実力が世界の柔術界に知れ渡った形です」

柔術の帯は最高位である黒から順に茶・紫・青・白の5段階に分かれる。2年半前に茶帯として初めて世界大会に出場した岡田だが、今回は黒帯に上がって初となる世界戦だった。柔術関係者が語る。

「岡田さんは俳優業のかたわら、毎日のように道場に通っていて、その猛練習ぶりは周囲も驚くほどですよ」

岡田が展開する「柔術ビジネス」

岡田は柔術に関して新たなビジネスを展開しているようだ。

「昨年10月から自身の個人事務所のECサイトで、柔術などの稽古や試合で使用する道着を販売しているんです。2種類が販売され、価格は4万5100円と3万6300円（共に税込）になっていますね。

発売にあたり、岡田さんは自身のXで、《道着はブラジリアン柔術に貢献できればと願い制作しました。柔術家、これから始める方 ご興味ある方に向けて制作しています》とコメントを寄せていました。いかに競技にのめり込んでいるかが伝わってきます」（同前）

そんな柔術ライフを送っている模様の岡田だが、プライベートでは2015年春から交際していた女優の宮崎あおい（40）と2017年12月に結婚。その後、昨年までに4人の子どもに恵まれた。

宮崎は岡田との結婚以降少し出番を減らしていたが、昨年10月期のテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』では13年ぶりに民放の連続ドラマに出演。そしてNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』では18年ぶりの大河ドラマ出演を果たすなど、俳優活動を本格化させている。

多忙な2人だが--「子育ては夫婦で協力して取り組んでいるそうですよ」と芸能関係者が語る。

「岡田さんも宮崎さんもプライベートのことを公の場でほとんど明かさないスタイルを貫いていますが、岡田さんはかなり子煩悩なようで、これまでもグズる息子をあやす姿が報じられたりしていました。

また岡田さんが、柔術道場に顔を出すのは昼の時間帯のクラスのみだそうです。子育て、そして俳優業との"3刀流"で柔術を続けるにあたって、夜の時間は子育てや家事に充てているのでしょう」

熱くなれるものがあっても"家族ファースト"を徹底するのが、夫婦円満の秘訣なのかもしれない。