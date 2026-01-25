·à¾ìÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØÌÂµÜ¤Î¤·¤ª¤ê¡Ù¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤Î¼çÂê²Î¡ÖSailor,Sail On¡×¥¢¥Ë¥á±ÇÁü»ÈÍÑ¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª²ò¶Ø¡ª
¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¥¢¥¯¥¨¥ê¥ª¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤ÉÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤ò¼ê³Ý¤±¡¢ºÇ¶á¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¥Æ¡¼¥Þ»ö¶È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á´ÆÆÄ¡¦²Ï¿¹Àµ¼£¤Î½é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·à¾ìÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØÌÂµÜ¤Î¤·¤ª¤ê¡Ù¤¬2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡¦¸µÆü¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«Ãæ¡£
¡ØÌÂµÜ¤Î¤·¤ª¤ê¡Ù¤Ï²Ï¿¹ºîÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ö²Î¡×¡ÖSF¡×¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡×¤¢¤ë¤¢¤ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê°ÛÀ¤³¦ÀÄ½ÕÃ¦½Ð·à¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤À¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ø¤ÈÄ©¤à¡£
1·î1Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢²Ï¿¹´ÆÆÄ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤È¡¢¹ë²Ú¥Ü¥¤¥¹¥¥ã¥¹¥È¤ÎÀ¼¤Î±éµ»¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£¤½¤ó¤ÊËÜºî¤è¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤Î¼çÂê²Î¡ÖSailor,Sail On¡×¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦ÛÙ¤ÈSHIORI¡÷REVOLUTION¤ò±é¤¸¤¿SUZUKA¤Î²ÎÀ¼¤Ë¾è¤»±Ç²èËÜÊÔ¤Î±ÇÁü¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¡£±Ç²è¸åÈ¾¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¡¢¤½¤·¤ÆSHIORI¡÷REVOLUTION¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤Î±ÇÁü¤â¡£ÂçÇ÷ÎÏ¤Î±ÇÁü¤È²»³Ú¤ò¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¡üÇÛ¿®¾ðÊó
¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥ºDigital Single
¡ÖSailor, Sail On¡×
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://lnk.to/Sailor_Sail_On
ºî»ì¡§yonkey, Yoshio Tamamura & ATARASHII GAKKO!
ºî¶Ê¡§yonkey & Yoshio Tamamura
ÊÔ¶Ê¡§yonkey & Yoshio Tamamura
¡üºîÉÊ¾ðÊó
·à¾ìÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¡ØÌÂµÜ¤Î¤·¤ª¤ê¡Ù
¸ø³«Ãæ
¡ãSTORY¡ä
°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸¡¦Á°ß·ÛÙ¡£¿ÆÍ§¡¦´õÀ±¡Ê¤¤é¤é¡Ë¤È»£¤Ã¤¿¤¢¤ëÆ°²è¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÛÙ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥µ¥®¤Î»Ñ¤ò¤·¤¿¤·¤ã¤Ù¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¡¦¾®¿¹¡£¡ÖÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤Î¡ã¥é¥Ó¥ê¥ó¥¹¡ä¤Ë¡×ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤ëÛÙ¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ã¤Å·ºÍµ¯¶È²È¡¦²Í¿À·æ¡Ê¤«¤¬¤ß¤¹¤°¤ë¡Ë¡£²Í¿À¤ÏÛÙ¤Ë¡ÖËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤ÈÌóÂ«¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤³¤í¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¤â¤¦°ì¿Í¤Î¡ÖSHIORI¡×¤¬ÛÙ¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢SNS¤ò¶î»È¤·¤Æ¼«Í³ËÛÊü¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà½÷¤ÎÁÀ¤¤¤ÏËÜÊª¤Î¡ÖÛÙ¡×¤Ë¤Ê¤êÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¡£²Í¿À¤ÏSHIORI¤È¤âÀÜ¿¨¤·¡¢¡Ö¤¢¤ë·×²è¡×¤ò¤µ¤µ¤ä¤¯¡£²Í¿À¤Î¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤ÈSHIORI¤ÎÌîË¾¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÀ¤³¦¤ò´¬¤¹þ¤à¤¢¤ëÁûÆ°¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶°Æ¡§²Ï¿¹ Àµ¼£(Vector Vision)¡¦¶¶ËÜ ÂÀÃÎ(¥¹¥í¥¦¥«¡¼¥Ö)
¸¶ºî¡§Vector Vision¡¦¥¹¥í¥¦¥«¡¼¥Ö¡¦¥®¥ã¥¬¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó
´ÆÆÄ¡§²Ï¿¹Àµ¼£
µÓËÜ¡§¶¶ËÜÂÀÃÎ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹¾Ã¼Î¤º»
¥á¥«¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²Ï¿¹Àµ¼£CG¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼:±üÀî¾°Ìï
Áíºî²è´ÆÆÄ:ÃãÇ·¸¶ÂóÌé
¿§ºÌÀß·×¡¦¿§»ØÄê¡¦¸¡ºº:ÅÏîµ¤Þ¤Ê
¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó:BARNSTORM DESIGN LABO
Èþ½Ñ´ÆÆÄ:ÂçÀÐ ¼ù ¿¹ÀîÍµ»Ë
»£±Æ´ÆÆÄ:ÎÓ æÆ»Ò
ÊÔ½¸:Æü郄½éÈþ
²»¶Á´ÆÆÄ:¶¿ Ê¸Íµµ®
²»¶Á¸ú²Ì:Ãæ¸¶Î´ÂÀ
²»¶ÁÀ©ºî:¥Ó¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥ô¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
²»³Ú:yonkey
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼:¶ÌÂ¼²ÅÏ¯
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼:¾¾±ºÍµ¶Ç
À©ºî¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼:ÊÝ½»¾ºÂÁ
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî:¥µ¥ó¥¸¥²¥ó
À½ºî:°ÍÅÄ Ã§ ¾¾ºêÍÆ»Ò
´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦À©ºî:¥¹¥í¥¦¥«¡¼¥Ö
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼:»ûÅÄÅ¯¾Ï ÂçÅçÏÂ¼ù ´äËÜ¾»»Ò
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¶¶ËÜÂÀÃÎ
´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼:ÈøÈªÁïÌÀ
ÇÛµë¡§¥®¥ã¥¬
¼çÂê²Î¡§¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡ÖSailor, Sail On¡×
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
Á°ß· ÛÙ¡¿SHIORI¡§SUZUKA¡Ê¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡Ë
¾®¿¹¡§¸¶ÅÄÂÙÂ¤
ÁÒ²Ê´õÀ±¡§°ËÅì Áó
»³ÅÄ·òÅÍ¡§ã·Æ£ ½á
Á°ß··Ã»°¡§Â®¿å ¾©
Á°ß·Íê»Ò¡§ºäËÜ¿¿°½
ÅÐºä¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
²Í¿À ·æ¡§»ûÀ¾Âó¿Í
©¡ØÌÂµÜ¤Î¤·¤ª¤ê¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
