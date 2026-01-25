ネットフリックスとの「買収泥仕合」に突入したエリソン家の野望…大富豪一族が描く「新メディア王国の未来図」

ワーナーを巡る買収劇は泥仕合に

2025年12月5日、ネットフリックスは、ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー（WBD）買収の合意に至ったと発表した。しばらく前から、WBDの買収の話が持ち上がっていたことは知っていたので、やった、これでネトフリで、ワーナーの映画やHBOのドラマが観られる！とひとしきりほくそ笑んだものだった。

だが、そんな喜びもつかの間、週が開けた12月8日には、ネットフリックスと最後までWBDの買収を争っていたパラマウントが敵対的買収を仕掛けてきた。

ネットフリックスの買収額が720億ドルであったのに対して、パラマウントの提示額は779億ドル。ネットフリックスが現金と株式交換の併用を採用したのに対して、パラマウントは全額現金での支払いを提案した。

また、ネットフリックスが買収対象をワーナーの映画・テレビ部門とHBOならびにそのストリーミングにまで絞ったのに対し、パラマウントはWBDの全ての資産、すなわちネットフリックスの買収からは外されたCNNやディスカバリーなどケーブルネットワークを含むものだった。

年が明けて2026年1月7日、WBDの取締役会は、全会一致で改めてネットフリックス案の支持を表明し、株主にもその旨を伝えた。

この決定に不服だったパラマウントは、1月12日、WBDに取締役会の検討内容の公開を求める訴訟を起こし、再度パラマウントの買収案のほうが優れているとWBDの株主に強調し、その上でプロキシー・ファイト、すなわち、WBDの株主からの委任状を受け付ける法的闘争に乗り出した。

これを受けて、ネットフリックスは1月13日、買収の支払手段をパラマウント同様「すべて現金」に変えてきた。

どうやらこの買収劇は簡単には終わりそうにない。むしろ完全に泥仕合の様相を呈してきた。とはいえ、このWBDを巡る争いは、ネットフリックスとパラマウントのどちらが勝っても今後のアメリカのメディア環境を大きく変える事件となるのは間違いない。

大富豪ラリー・エリソンの子供

順当にネットフリックスが買収を完遂できれば、グローバル展開するストリーミングサービスとして大きく飛躍する。消費者としてもサービスが乱立する現状は選択に困るため、ある程度の集約はむしろ望ましくさえある（もちろん寡占化に伴う価格の釣り上げ問題は残るが）。

一方、パラマウントが逆転すれば、ハリウッド的にはメジャースタジオ2社の合併になり、業界の寡占がさらに進む。

ところでここまで「パラマウント」と言ってきたが、正確には「パラマウント・スカイダンス」、すなわち、昨年夏に新興の映画製作会社スカイダンスがパラマウントを買収して誕生した新会社である。

時期を考えれば、パラマウントとの合併交渉の最中に、並行して、スカイダンスの創業者であるデヴィッド・エリソンは、パラマウントよりもさらに巨大なWBDの買収を検討していたことになる。

ネットフリックスが、競争環境を踏まえた上で、これまで直接的には手を付けてこなかった映像製作部門ならびにそのアーカイブの獲得を目指すという、セオリー通りの合理的判断に基づき買収交渉のテーブルについたのに対して、パラマウントの首領であるデヴィッド・エリソンは、ひたすら「小が大を飲む」をくりかえし、短期間のうちにハリウッドの王になろうとしている。

新たなメディア王となるか

何があってもWBDを傘下に収めたいという意志を公にする背後で、ここまですれば最終的にWBDを確保できると確信しているようにも見える。なぜなら彼は、カネも権力もあるエリソンの子弟だから。世界で五指に入る大富豪のラリー・エリソン、トランプ大統領とも懇意なラリー・エリソンの息子なのだ。

そこから、このWBDの買収劇を、マードック家に代わりエリソン家が、アメリカのNew Right＝新保守御用達のメディア王に化ける道だと見る向きも出てくる。

レーガン大統領の登場で政治の保守化が始まった1980年代アメリカで、長らく3つ（ABC、CBS、NBC）しかなかった地上波ネットワークの世界にFoxという新ネットワークを立ち上げ、続く90年代にはFox Newsを創設することでアメリカの保守言論の中心となったルパート・マードック。

彼と同じ役割を、2020年代の今、ミレニアル世代以後の若い保守層に向けて担うのがエリソン家だ、という見立てである。

買収原資の提供者候補の登場で波紋…

実際、今回の買収交渉の風向きが変わったのは、パラマウントの買収原資の提供者としてラリー・エリソンの名が上がってきた頃からだった。全額現金での買収を提案したパラマウントは、ではどうやってその現金を調達するのか。ハリウッドメジャーにありがちなことだが、パラマウントもまた巨額の借金を抱えているため、買収原資となる現金の調達には外部に頼るほかない。

調達先には中東のアラブ諸国のソブリン・ウェルス・ファンドの名も含まれていたが、さすがに国内メディア資本の巨人であるハリウッドメジャーの買収に国外の投資家が加わるのは政治問題になるのではないか、という懸念も囁かれていた。そんな中で登場したのが、デヴィッド・エリソンの父ラリー・エリソンだった。

ラリーの個人資産から買収資金が拠出されることで、WBD株主の懸念を払拭することが狙いだった。

だが、ラリー・エリソンという名が表に出たことは、今回の買収にエンタメ業界内の出来事以上のコンテキストを与えた。ラリーのもつカネと権力の文脈が加えられた。トランプ2.0の下でAIとTikTokに投資する世界有数の資産家という文脈である。

これらの「ラリー案件」という要素が息子デヴィッドの買収劇にも影を落とし、買収劇自体のプロットを書き換えつつある。

まだ記憶新しいが、夏のスカイダンスによるパラマウント買収の際に、トランプ政権（特にFCC）からのアシストがあったことも大きい。ただその結果、この買収を、政治案件に変えゴリ押ししようとしているようにも見える。それは多分マイナスだ。

とはいえ、TikTokとAIの可能性については、今回の買収劇を語る際、テクノロジーと政治の交差点の案件として、ナラティブを膨らませたくなるところは確かにある。

その意味で隠れた焦点がCNNだ。仮にエリソン家がWBDを手に入れた場合、彼らは、CBSとCNN、それにTikTokを保有することになり、それはすなわち、政治＝選挙コミュニケーションの舵取りを制御する、地上波、ケーブル、オンラインの3つのメディアを支配することを意味する。むしろ、この報道・政治コミュニケーションメディアの取得がトランプ2.0からの協力を得るための手土産といえる。

エリソン家が新たなマードック家になる！という見方もこのあたりから生じている。ミレニアル世代が主導する、テクノロジーの扱いも心得たNew Right、新保守向けの新メディアを創設する。デヴィッド自身がミレニアル世代なこともこの話にもっともらしさを加える。

ただこのように期待を膨らませた場合、難点となるのが、今のところエリソン家に新メディア王国の未来図がないことだ。

「技術的に優れた」メディア企業を目指す

新メディア王国の青図を描くには81歳のラリーは高齢すぎる。一方、デヴィッドはかつてわざわざUSCに転学し映画製作を学んだことからもわかるように、重度の映画オタクである。俳優業に失敗し、それでもハリウッドの映画業界に残りたいと考え、プロデューサー業に転身。父が金持ちだったこともあり、スカイダンスを設立してなんとか業界にしがみついた形だ。

つまり、デヴィッドは映画オタクが高じた経営者でしかない。常日頃、「最も技術的に優れたメディア企業を作りたい」と言ってはいるが、では、それがなにか、について明言したことはない。

彼のイメージの中にあるのは、スティーブ・ジョブズが立ち上げたピクサーくらいだ。CGIの発展が映画の制作方法を一変させたのは、いまさら言うことではないだろう。

今や劇場公開向けのスペクタクル満載の「大作」の撮影現場で、背後に緑色のクロマキー用のシートが掲げられていないスタジオを見ることは難しい。

俳優の演技を撮影したあとで、背景としてCGIで生成された「超リアル」な映像がはめ込まれる。2020年代の現在、私たちが目にするスペクタクル映像の多くはそうして「生成」されている。

『ターミネーター2』が大好きな映画オタクのデヴィッドのいう「技術的に優れた」とは第一にこうした創作の刺激となる技術の可能性の追求、ということなのだろう。

後編記事『「世界一の金持ち」エリソン家の「迷走」…苦肉のパラマウント買収劇でも見えてこない「未来のビジョン」』へ続く。

