雪のような白さが輝いた。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月23日の第1試合にBEAST X・東城りお（連盟）が出場。半袖のユニフォームから見える色白で細い腕に、ファンから「お肌が真っ白」「麻雀牌になりたい」といった熱烈なコメントが届いた。

【映像】美女雀士・東城の色白でほっそりした腕

東城は芸能界を目指して状況。その後、麻雀の道に進みプロ雀士となると、所属団体のカレンダー撮影などをきっかけにグラビアでも活躍。長身のスレンダーボディで、麻雀とは違った魅力を放っている。2年ぶりに復帰したMリーグでは、前回よりもさらに存在感を増し、チームのキャプテンとして、またムードメーカーとして機能している。

日本各地には、この冬最強といわれる寒波が訪れ、厳しい寒さとなっている中、東城は半袖のユニフォーム姿で試合会場に入場。暗く広い空間の中でライトを浴びる効果もあってか、色白でほっそりした腕がさらに際立つことに。軽く微笑みながら卓へと向かった東城に対して「かわいくね？」「りお可愛すぎる」というコメントも寄せられていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

