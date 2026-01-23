22日に放送された情報番組『よんチャンTV』（MBS）で紹介された、“自民党・日本維新の会・参政党に対する呼称”が大炎上している。

番組では、23日の衆議院解散に関連した“あす衆院解散 多党乱立の選挙戦へ 公約どう見る？判断は？まえはるプレゼン きょうの現場”というコーナーの中で有権者に向けて、投票の判断軸を紹介。女性アナウンサーがフリップのようなものを使い、政治ジャーナリストの武田一顕氏（59）が考案した“各政党を大まかに2つに分けたグループ”を取り上げたのだが、その“呼び名”が物議を醸すことに。

「“優しくて穏やかな日本”に該当する政党は中道改革連合、国民民主党、共産党、れいわ新撰組。一方、“強くてこわい日本”には自民党、日本維新の会、参政党が該当すると紹介されていました。しかしネガティブな印象を感じる後者の呼び名に対して、放送直後からXでは批判的な声が殺到。《これはさすがに悪質な印象操作》などと、“政治的意図を感じた”と感じるユーザーが多かったようで、参政党・神谷宗幣代表（48）も自身のXで怒りを露わにしていました」（WEBメディアライター）

同日放送の最後にはメインパーソナリティの河田直也アナウンサー（51）が「誤解を招くような表現がありました。お詫びいたします」と謝罪したものの、騒動は収まらず。

そんななか、翌23日に放送された同番組は冒頭で“異例の2日連続謝罪”が行われた。河田アナは「昨日の『よんチャンTV』の放送に関して、訂正、説明、謝罪をさせていただきたい」と前置きした上で釈明する場面が。

企画の意図については“各党の公約を有権者が投票する際に分かりやすく伝えたかった”とし、“強くてこわい日本”の表現が不適切で“強くて手ごわい日本”が正しかったと訂正。さらに武田氏も自分の意図が違う形で伝わったとし、こう補足した。

「こわいという言葉は国民にとって脅威になる意味ではなく、周辺諸国、とりわけ軍備を拡大している中国やロシア、北朝鮮などから見て、手ごわく、簡単に侮れない日本を指しているという意味で用いた表現だった。外交安全保障上の抑止力や、外国への姿勢といったニュアンスで“こわい”と話しました」

武田氏は「今後はより真意が正確に伝わるよう、発言に一層注意して、これからも発言してまいります」と謝罪したうえで、河田アナも再び、

「選挙前の大変重要な時期に、私たちの放送を一部訂正させていただきたいと思いますし、本当に不適切であったと考えています。選挙関係者の皆さん、視聴者の皆さんにご迷惑をおかけしました。申し訳ございませんでした」

と謝罪した。しかし、前出のWEBメディアライターは「番組の訂正には“納得できない”という声がいまだに多く、火に油を注ぐ形になってしまったかもしれませんね……」とつぶやく。

Xでは次のような呆れ声が上がっていた。

《超絶見苦しい言い訳でしたねw》

《昨日の苦情から必死に過去の発言を探した自分擁護の見苦しい言い訳》

《だいぶ無理がある言い訳でした〜》

《よんちゃんTVの言い訳が幼稚過ぎて笑った。》

（すべて原文ママ）