不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が現実を示す！『建売氷河期が戸建て投資に与えるヤバい影響！2026年の戸建て投資はこんなふうになります！』

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、自身のYouTubeチャンネルで公開した『建売氷河期が戸建て投資に与えるヤバい影響！2026年の戸建て投資はこんなふうになります！』は、近年語られる「建売氷河期」という言葉を冷静に分解し、その本質を整理する内容となっている。刺激的な表現とは裏腹に、動画で示されるのは感情論ではなく、市場構造の変化に基づいた見方である。



木村氏はまず、建売戸建てに在庫が積み上がっている現状を「需要と供給のズレ」として説明する。背景には人口減少、金利上昇、建築費高騰といった複数の要因が絡んでいるが、単に人口が減っているから売れないという単純な話ではないと指摘する。重要なのは人口ではなく世帯数であり、世帯数自体は一定期間まで増加してきたという点が示される。



しかし、世帯構成に目を向けると状況は変わる。単身世帯や共働き世帯の増加により、ファミリー向け戸建てを必要とする層は相対的に減少している。加えて、駅から距離のある立地や生活利便性の問題、住宅ローン金利の上昇が重なり、郊外の新築建売戸建ては選ばれにくくなっているという構造が浮かび上がる。



一方で木村氏が繰り返し強調するのが、「自宅」と「投資」を同じ目線で語ることの危うさである。自宅は収入を生まない一方、ローンや維持費が発生する構造だが、投資は家賃収入によって返済と経費を賄い、条件次第では収益と資産を同時に積み上げることができる。この前提を理解しなければ、建売氷河期の意味を取り違えるという。



では、氷河期と呼ばれる環境で投資家はどう市場を見るのか。木村氏は、新築ではなく中古戸建てに目を向ける考え方を示す。建物価値が大きく下落した築年数の物件は、価格が土地に近づき、その後の下落が緩やかになる傾向がある。一般の購入者が敬遠しがちな築年数こそが、投資の視点では評価の起点になるという説明は印象的である。



動画の終盤で語られるのは、「建売氷河期」は自宅市場の話であり、投資市場とは必ずしも一致しないという結論だ。固定観念によって生まれる市場の歪みが、見方を変えれば別の評価軸になる。その具体的な考え方や背景は、動画内で段階的に整理されている。建売戸建ての将来に不安を感じる不動産投資初心者にも、市場を構造的に理解する視点を与える内容となっている。