1月23日はアーモンドの日！香ばしい香りでおうち時間を楽しもう

1月23日は「アーモンドの日」。香ばしさとコクのある味わいで、料理からスイーツまで幅広く使えるアーモンド。今回は、まろやかな担々麺から手軽なおやつまで、アーモンドの魅力を幅広く楽しめるレシピを集めました。

アーモンドの日に味わいたい♪香ばしさ広がるレシピ集


汁なし担々麺（アーモンドver.）

出典：https://www.instagram.com

アーモンドバターの香ばしさを生かした、まろやかでコクのある汁なし担々麺。
たれにはアーモンドミルクとアーモンドバターを使い、仕上げに砕いたアーモンドを散らして香りづけ。

ピーナッツバターよりも軽やかで、ナッツの風味がふわっと広がります。新しい食材でおなじみの味をアレンジする楽しさもあり、冬のおうちランチにもぴったりなひと皿です♪


汁なし担々麺（アーモンドver.）｜Instagram（@omusubi_kaori）大学芋

出典：https://www.instagram.com

カリッと香ばしいアーモンドがアクセントの大学芋。蒸したさつま芋を焼き、甜菜糖やみりん、しょうゆを煮詰めた甘辛だれでからめます。

仕上げに白胡麻と刻んだアーモンドを散らすことで、香ばしさと深みのあるコクが生まれます。黒胡麻の代わりにアーモンドを使う発想が新鮮で、いつものおやつがちょっと特別な味わいに。

お茶の時間にほっとひと息つきたいときにぴったりな、やさしい甘さです。


大学芋｜Instagram（@roku.chan100）ビスコッティ

出典：https://www.instagram.com

アーモンドがたっぷり入った、香ばしさがあとを引くビスコッティ。ココア生地にレーズンの甘みを加え、噛むほどに味わいが広がります。

バターを使わず、材料もシンプル。生地を焼いて切ってもう一度焼くだけで、ザクザクの食感に。アーモンドの風味とほどよい甘さが、コーヒーやカプチーノによく合います。

休日のリラックスタイムにぴったりな、気軽に楽しめる焼き菓子です♪


ビスコッティ｜Instagram（@little_littlekitchen）フロランタン



クッキー生地とアーモンド生地を混ぜて焼き上げるだけ！
こちらのフロランタンはフライパンで手軽に作れるのがうれしいポイントです。

オーブンを使わずに焼き菓子のような香りと食感が楽しめ、アーモンドの風味がふんわり広がります。あたたかいコーヒーと合わせれば、ほっと一息つけるおうちカフェ時間にぴったりです。


フロランタン｜Instagram（@yasuyo_miyazaki）アーモンドクッキー

出典：https://www.instagram.com

こちらも混ぜて焼くだけで作れる、サクサク食感のアーモンドクッキー。
アーモンドパウダーを使った生地にローストアーモンドをのせて焼くことで、香ばしさと軽やかな甘さが広がります。

冬は湿気にくく、サクサク感が長く続きやすいですよ♪
家族や友人への贈りものにはもちろん、一緒にお菓子作りを楽しむ時間にもぴったり。


アーモンドクッキー｜Instagram（@take_mi_u）

アーモンドの日は、香ばしい香りとともに♪


1月23日の「アーモンドの日」は、香ばしい香りに包まれて過ごすのにぴったりな日。ナッツならではのコクとやさしい甘みは、料理にもお菓子にも自然になじみ、味わいに奥行きを添えてくれます。

寒い冬の日、アーモンドの香ばしさをプラスして、食卓に小さなごちそう時間を取り入れてみませんか。