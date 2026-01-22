¿¿Åß¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡ÈÅßÌ²¤·¤Ê¤¤¥¯¥Þ¡É½ÐË×¡ÖÂÎÄ¹1mÄ¶¡×¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤¿Ì±²È¿¯Æþ¤Î°ìÉô»Ï½ª¡¡¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¥¯¥Þ¤è¤±¥¹¥×¥ì¡¼Ê®¼Í¤Î¿·ÂÐºö¤â
¿¿Åß¤Îº£¡¢ÅßÌ²¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¥¯¥Þ¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢µÜ¾ë¸©¤Ç¤Ï¡ÈÅßÌ²¤·¤Ê¤¤¥¯¥Þ¡É¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç½ÐË×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥¯¥ÞÂÐºö¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜ¾ë¸©Æî»°Î¦Ä®¤ÎÌ±²È¤Çº£·î9Æü¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡£Ì±²È¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥È¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢¹õ¤¤±Æ¤¬¡Ä¡£¤Î¤½¤Î¤½¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Ç¤¹¡£
»£±Æ¤·¤¿Æî»°Î¦Ä®¿¦°÷¡¡¾®Ìî´²ÏÂ¤µ¤ó
¡Ö1¥á¡¼¥È¥ë10¥»¥ó¥Á¤È¤«¡¢1¥á¡¼¥È¥ë20¥»¥ó¥Á¤À¤È»×¤¦¡×
ÊªÃÖ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤òÓÌ¤®¤Þ¤ï¤ë¥¯¥Þ¡£ÀÄ¤¤¥Ð¥±¥Ä¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢´é¤òÃæ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢¤¢¤µ¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥±¥Ä¤òÅÝ¤·ÇË²õ¡£1Ê¬¤Û¤É¡¢Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤´¤ß¤òÊª¿§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
撮影した南三陸町職員　小野寛和さん
¡ÖÅßÌ²¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¸«¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¡×
Ä®¤Ï¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤ò¡ØÅßÌ²¤·¤Ê¤¤¥¯¥Þ¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¸ø³«¡£Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤°µÜ¾ë¸©¡£¸©Æâ¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐ´¬»Ô¤Î¥¯¥ÞÂÐºö¡£¥¯¥Þ¤è¤±¥¹¥×¥ì¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¥É¥í¡¼¥ó¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ó³ÖÁàºî¤Ë¤è¤ë¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤¬·ù¤¬¤ëÀ®Ê¬¤Î¥¹¥×¥ì¡¼¤òÊ®¼Í¡£À¸³è·÷¤«¤éÄÉ¤¤Ê§¤¦ÁÛÄê¤Ç¤¹¡£
