マリモクラフトは、2026年1月22日(木)よりShibuya Sakura Stage（渋谷サクラステージ）にて、期間限定ショップ「mofusand ＆ 日比谷花壇 Collaboration Store in 渋谷サクラステージ」を開催中！

人気イラストレーターであるぢゅのが描くキュートなにゃんこ「mofusand」と、フラワービジネスを展開する日比谷花壇がコラボレーションした、柔らかな彩りのアイテムがラインナップされています。

新商品の巾着やクリスタルキーホルダーに加え、日本橋会場でも注目を集めたぬいぐるみなど、ファン必見のグッズが会場に並びます。

マリモクラフト「mofusand ＆ 日比谷花壇 Collaboration Store in 渋谷サクラステージ」

開催期間：2026年1月22日(木)〜2月4日(水)

会場：SHIBUYA SAKURA STAGE SHIBUYA SIDE 3階 エスカレーター横 ＆「キャラコレ」

営業時間：10:00〜21:00

「mofusand ＆ 日比谷花壇 Collaboration Store in 渋谷サクラステージ」では、日比谷花壇のフラワーグラフィックとmofusandが融合した、華やかな世界観のアイテムをメインに展開。

シックな雰囲気のにゃんこたちとお花が彩る、このストア限定のアートを使用した空間が広がります。

日常使いしやすい雑貨から、お部屋を彩るぬいぐるみまで、幅広いアイテムが揃います。

巾着M［ダリア］

発売日：2026年1月22日(木)

価格：880円(税込)

上品なダリアの花とにゃんこがデザインされた、柔らかな色合いの巾着です。

小物の整理に便利なサイズ感で、日常の様々なシーンで活躍します。

巾着M［コスモス］

発売日：2026年1月22日(木)

価格：880円(税込)

可憐なコスモスに囲まれたにゃんこの姿が楽しめるデザインとなっています。

自分用はもちろん、ちょっとしたギフトにもぴったりのアイテムです。

巾着M［バラ］

発売日：2026年1月22日(木)

価格：880円(税込)

華やかなバラのアートが、にゃんこの可愛らしさをより一層引き立てます。

落ち着いたカラーリングで、大人の方でも使いやすいデザインに仕上げられています。

クリスタルキーホルダー［ダリア］

発売日：2026年1月9日(金)

価格：1,650円(税込)

キラキラとした質感が魅力のクリスタルキーホルダーです。

バッグや鍵につけて、お花とにゃんこのアートをいつでも楽しめます。

クリスタルキーホルダー［さくら］

発売日：2026年1月9日(金)

価格：1,650円(税込)

季節感のあるさくらのモチーフが取り入れられたデザインです。

透き通るような素材感が、アートの繊細さを表現します。

クリスタルキーホルダー［バラ］

発売日：2026年1月9日(金)

価格：1,650円(税込)

深い色合いのバラのアートが映えるキーホルダーとなっています。

高級感のある仕上がりで、コレクションアイテムとしてもおすすめです☆

ぬいぐるみ ケープにゃん［RD］

価格：3,300円(税込)

花柄のケープを纏った、特別仕様のにゃんこのぬいぐるみ。

日本橋会場でも注目を集めた人気アイテムが、渋谷会場にもラインナップされます。

ぬいぐるみ ケープにゃん［BL］

価格：3,300円(税込)

爽やかなブルーのケープを着たにゃんこの姿が愛らしい一品です。

お花と向き合うにゃんこの表情にも癒やされます。

ポケットINエコバッグ［バラ］

価格：1,980円(税込)

コンパクトに収納できる、利便性の高いエコバッグです。

バラとmofusandの華やかな総柄が、お買い物の時間を楽しく演出します。

チャーム付きボールペン［さくら］

価格：880円(税込)

デスクワークが楽しくなる、チャーム付きのボールペンです。

さくらのモチーフが揺れる可愛らしいデザインに仕上げられています。

お買い上げ特典「オリジナル箔押しポストカード」

「mofusand ＆ 日比谷花壇 Collaboration Store」にてお買い物をしていただいたお客様全員に、特典が用意されています。

1会計につき1枚、キラキラと輝く「オリジナル箔押しポストカード」がプレゼントされます。

このストアならではの特別なノベルティは、無くなり次第終了となります。

mofusand ＆ 日比谷花壇の共演

mofusandは、SNSを中心に高い人気を誇るイラストレーター・ぢゅのが手がけるシリーズ。

サメの着ぐるみを着た「サメにゃん」をはじめとする、シュールで愛らしいにゃんこたちが世界中で愛されています。

一方の日比谷花壇は、1872年創業の歴史を持ち、花とみどりを通じたライフスタイル提案を行っています。

この2つのブランドが融合することで、今までにない優雅で可愛らしいアイテムが誕生しました。

2026年1月7日(水)からはアニメ「mofusand」の配信も開始されており、さらに注目が高まっています。

華やかなお花と、可愛らしいにゃんこたちの世界観に包まれる特別なショップ。

渋谷サクラステージで展開される、この期間限定のコラボレーションストアで、お気に入りの一品を見つけてみてください。

マリモクラフト「mofusand ＆ 日比谷花壇 Collaboration Store in 渋谷サクラステージ」の紹介でした。

