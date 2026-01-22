【KFC】日本発祥の人気チキンが“何ピースでも半額”2週間限定で実施

ケンタッキーフライドチキン（KFC）は1月29日から、全国の店舗で「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンを実施する。

通常1ピース290円（税込）の「カーネルクリスピー」が、期間中は1ピース140円で購入可能。購入本数の制限はなく、何ピースでも半額となる。キャンペーン期間は2月11日までの2週間限定だ。

【画像】「カーネルクリスピー」で作る親子丼 など

「カーネルクリスピー」は、日本で開発されたKFCのオリジナル商品。“天ぷら”の製法をヒントに、鶏むね肉を使用した骨なしチキンとして1998年に登場し、今年で発売28（にわとり）周年を迎えるロングセラーメニューだ。

ニンニクと醤油をベースにした下味を施した鶏むね肉を、独自配合の衣で包み、各店舗で揚げて提供。小麦粉とでん粉の配合にこだわることで、軽やかで心地よいサクサク食感を実現している。

日本ケンタッキー・フライド・チキンは、「一人での食事はもちろん、家族や友人とのシェアなど、人数やシーンに合わせて楽しんでほしい」とコメント。今回のキャンペーンでは、まとめ買いしてシェアする楽しみ方も提案している。

また、公式アレンジとして紹介されているのが、「カーネルクリスピー」を使った親子丼。いつもとは違う味わいを楽しみたい人におすすめだという。

【画像】「カーネルクリスピー」で作る親子丼 など

■「カーネルクリスピー」で作る親子丼レシピ

〈作り方〉

〈1〉下準備

オーブントースターでカリッと温めた「カーネルクリスピー」2ピースを一口大に切る。玉ねぎは芯を取り薄切りに、三つ葉は3cm幅に切る。卵はボウルに割り入れて溶いておく。

〈2〉具材を煮る

フライパンに水、めんつゆ、玉ねぎを入れて中火で加熱。玉ねぎが透き通ったら「カーネルクリスピー」を加え、さらに約1分煮る。

〈3〉卵でとじる

溶き卵の2/3量を回し入れてフタをし、中火で約1分加熱。残りの卵液を加え、再びフタをして10秒ほど加熱する。

〈4〉盛り付け

器にごはんを盛り、〈3〉をのせる。三つ葉と刻み海苔を散らして完成。