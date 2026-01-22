湊谷鈴ふれんず！「前向キウイ」はおしりも前向きキュートちゃん♪
おしりを切られても前向きな「前向キウイ」がカプセルサイズのマスコットになってカプセルトイに初登場！
☆おしりのキウイ違いも楽しめる「前向きキウイ」をチェック！（写真7点）＞＞＞
アイピーフォーより、カプセルトイ「湊谷鈴ふれんず！ かぷぐるみ 前向キウイ」がリリースされる。
くすっと笑える "ゆるかわいい" イラストが人気を集めるイラストレーター・湊谷鈴が描く「前向キウイ」はSNSで話題のキウイをモチーフにしたキャラクター。おしりを切られてしまっても、「座りやすいかも」と前向きな様子の「前向キウイ」は健気でなんだか応援したくなる。
そんな前向キウイが、キウイの断面になっているおしりもばっちり再現された、カプセルサイズのぬいぐるみマスコットになって登場する。
カプセルトイ「湊谷鈴ふれんず！ かぷぐるみ 前向キウイ」は全長50mmのサイズ感で愛おしさ倍増。思わず撫でたくなるふわふわのボア生地仕様でさわり心地も良。
ゴム紐付きなので、カバンなど持ち物につけて連れて歩けちゃいます。
ラインナップは「前向キウイ」「前向キウイ（イエロー）」「ラッキーウイ」「ベストキウイ賞」「キウイパック」の全5種。
色違いやスター型のおしりにも注目してみてください！
ぜひ、この機会にゲットして、前向キウイといろんな場所にお出かけしましょう！
2026年1月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて展開！ 素敵な出会いを楽しんでね。
