伊ジュエリーメゾン「ヴェルニエ」が常設ブティックを伊勢丹新宿店にオープン

リシュモングループが展開するイタリアのジュエリーメゾン「ヴェルニエ（VHERNIER）」が、伊勢丹新宿店 本館 4 階に日本初となる常設ブティックを2月4日にオープンする。

ヴェルニエは、人体の曲線や現代彫刻の形状からインスピレーションを得て、伝統的な貴金属や宝石と、チタン、ブロンズ、黒檀などの素材を組み合わせたジュエリーを展開。すべてのジュエリーをヴァレンツァの職人たちが手作りしている。店舗ではブランドを象徴する「アブラッチオ（Abbraccio）」シリーズの「アブラッチオ フルパヴェリング」（743万6000円）を国内で唯一販売。そのほか、「カラ（CALLA）」シリーズの「カラ・ワン リング」（91万5200円）や、「エクリッセ（ECLISSE）」シリーズの「エクリッセ ・ミディ リング」（181万2800円）、「トゥールビヨン（Tourbillon）」シリーズの「トゥールビヨン・ ミディ リング」（80万5200円）、「ピルエット（Pirouette）」シリーズの「ピルエット リング」（116万1600円）などを揃える。

◾️ヴェルニエ 伊勢丹新宿店

オープン日：2026年2月4日（水）

営業時間：10:00〜20:00

所在地：東京都新宿区新宿 3-14-1

