エリクシール新色登場♡大人の影悩みを補正するトーンアップUV乳液

スキンケア市場19年連続売上No.1※1のエリクシールから、大人の肌悩みに寄り添うトーンアップUV乳液の新色が登場します。年齢とともに気になるシミや色ムラ、そしてハリ不足による影感まで瞬時に補正。朝のスキンケアをこれ1本で完了できる手軽さと、美しく見せる仕上がりを両立した大人のためのUVケアとして注目を集めています♡※1 インテージ SRI・SRI+スキンケア市場 メインシリーズランキング 2007年1月～2025年12月 推計販売金額

影と色ムラを補正する新色設計

新色「ピュアベージュ」は、シミ・色ムラを自然にカバーし、肌を明るく見せるトーンアップゴールドパールを配合。

「老け見え影」と「色ムラ」を同時に補正する3Dトーンアップ処方により、立体的なハリ感を演出します。表面的な白浮き感ではなく、内側から整ったような自然な明るさを叶えるのが特長です。

1本で叶う大人の朝ケア

乳液効果・SPF50+・PA++++のUVカット効果・化粧下地効果を兼ね備えた高機能設計。ハリとうるおいを与えるエイジングケア※2成分を配合し、日中も心地よい肌状態をキープします。

ロングラスティング効果で化粧くずれを防ぎ、洗顔料・石けんで落とせる手軽さも、忙しい大人世代に嬉しいポイントです。

※2 エイジングケア：年齢に応じたうるおいケアのこと

肌悩みに合わせて選べる2色展開

現行品の「ベビーピンク（くすみ悩み対応）」に加え、新色「ピュアベージュ」の登場で、大人の2大肌悩みに対応するラインアップに。

なりたい肌印象や悩みに合わせて、自分にぴったりの1本を選べます。毎日のUVケアが、肌をいたわる時間へと変わります。

エリクシール デーケアレボリューション トーンアップ BE＋ca



価格：参考小売価格3,100円（税込3,410円）＊

容量：35g

カラー：ピュアベージュ

※価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）

毎朝のUVケアを美肌習慣に

エリクシールのトーンアップUV乳液は、守るだけでなく美しく魅せる大人のための多機能アイテム。新色「ピュアベージュ」は、ハリ不足や影感が気になる肌に寄り添い、明るく自信の持てる印象へ導きます。

朝のワンステップで、つや玉のある肌を目指したい方におすすめです♪